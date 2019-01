セレブ三昧！ゴールデン・グローブ賞に登場したカップル総まとめ！【PART２】

日本でもまだ旋風がおさまらない『ボヘミアン・ラプソディ』の二冠達成が話題となった第76回ゴールデン・グローブ賞。レッド・カーペットにはクリスチャン・ベール夫妻が登場したり、エイミー・アダムス夫妻が登場したりとカップルで登場したセレブ達も話題に。アツアツのセレブ達を総まとめでご紹介します!

ウィレム・デフォー×ジアダ・コラグランデ

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Giada Colagrande and Willem Dafoe attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

『永遠の門 ゴッホの見た未来』で主演男優賞にノミネートされていたウィレム。今回も受賞を逃し、またしても無冠の実力派俳優としての地位を継ぐことになった彼ですが、笑顔でジアダと登場。女優で監督のジアダとウィレムの落ち着いた雰囲気、憧れます。

ケイリー・クオコ×カール・クック

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Karl Cook (L) and Kaley Cuoco attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

シーズン12をもって幕を下ろしてしまう「ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則」でペニーを演じてきたケイリー・クオコは昨年結婚した騎手のカール・クックと登場。初めてのカップル参加に大興奮のケイリーはInstagramでもその様子を発信。飾らない姿がとってもチャーミングでまたもや好感度UP!

ジム・キャリー×ジンジャー・ゴンザガ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Jim Carrey (L) and Ginger Gonzaga attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

日本未上陸のコメディTVシリーズ「キディング(原題)」で主演男優賞にノミネートされたジム・キャリーは共演者のジンジャーとレッド・カーペットデビュー!!22歳の年の差カップルということに加えて、ジムの元恋人の自殺後初の恋愛報道ということもあり話題に。ジムとジンジャーが結ばれるきっかけとなった「キディング」、日本ではいつ観ることができるのでしょうか!

サラ・ギルバート×リンダ・ペリー

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Sara Gilbert and Linda Perry attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)

「ER緊急救命室」や「ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則」の出演などで知られるサラ・ギルバートはミュージシャン&プロデューサーのリンダ・ペリーに連れ添って登場。2014年に同性婚したふたり。リンダはジェニファー・アニストン出演映画『Dumplin(原題)』の主題歌「Girl in the Movies」を手掛け主題歌賞にノミネートされていましたが惜しくも受賞とはなりませんでした。

イヴォンヌ・ストラホフスキー×ティム・ローデン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Yvonne Strahovski and Tim Loden arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」に出演し、テレビ部門助演女優賞にノミネートされたイヴォンヌ。昨年男の子を出産し幸せな家庭を築いているティムと登場した彼女はベビーブルーのドレスがとってもお似合い。

ジェイソン・ベイトマン×アマンダ・アンカ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Jason Bateman and Amanda Anka attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

Netflixオリジナルシリーズ「オザークへようこそ」で主演男優賞にノミネートされたジェイソン・ベイトマン。1990年から連れ添う妻アマンダと登場。ジェイソンはアマンダに一目惚れし、出会った瞬間にこの人と結婚すると感じたそう。いわゆるビビッときたというやつですね。ジェイソンには持論があるようで「恋人とは結婚しない。妻と結婚するんだ。」とのこと。なんだか深いような気が…

ヒュー・グラント×アナ・エーベルシュタイン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Hugh Grant and Anna Elisabet Eberstein attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

全3話のリミテッド・シリーズ「英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件」で主演男優賞にノミネートされたヒュー・グラント。昨年結婚したプロデューサーのアナと登場した彼は終始ニコニコ(ニヤニヤ!?)たしかにアナのホワイトのミニドレスの魔力は強いですね。主演男優賞は受賞を逃しましたが、助演男優賞はベン・ウィショーが受賞。ベンは『メリー・ポピンズ リターンズ』にも出演していますし2019年注目俳優と言っても過言ではなさそうです。

クリスチャン・ベール×シビ・ブラジック

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Christian Bale (L) and Sibi Blazic attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

6部門ノミネートを果たした『バイス』で主演男優賞を受賞したクリスチャン・ベール。受賞スピーチでは愛する妻に感謝の言葉を捧げました。「“'Less is more(少ないほど豊かである)”と教えてくれた僕の美しき妻よ、ありがとう。」と述べ、彼女なしでは働くことができないとも述べたクリスチャン。支え合う夫婦、ステキですね。

アリソン・ブリー×デイヴ・フランコ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Alison Brie and Dave Franco arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank)

昨年ゴールデン・グローブ賞のレッド・カーペットデビューを果たした2人は今年も揃って登場。Netflixオリジナルシリーズ「GLOW: ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」で主演女優賞にノミネートされていたアリソン。デイヴは裾がひっかかりやすい彼女のドレスに注意を払い全力サポート。なんて献身的な旦那様が多いのでしょう!!

アラン・アーキン×スザンヌ・ニューランダー・アーキン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Alan Arkin and Suzanne Newlander Arkin arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank)

Netflixオリジナルシリーズ「コミンスキー・メソッド」で助演男優賞にノミネートされていたアラン・アーキンは1996年に結婚した3人目の妻スザンヌと登場。「コミンスキー・メソッド」は「ビッグバン★セオリー」を手掛けたチャック・ロリーが製作総指揮を務めるコメディ。主演のマイケル・ダグラスは主演男優賞を受賞しました。豪華すぎる俳優人たちがみせる赤裸々なシニア世代のあれこれを描いたコメディは必見です。

エイミー・アダムス×ダレン・ル・ギャロ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: (L) Darren Le Gallo and Amy Adams attend Moet & Chandon at The 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Moet & Chandon)

『ゴーン・ガール』原作者の処女小説を映像化したリミテッド・シリーズ「KIZU-傷-」で主演女優賞、『マネー・ショート 華麗なる大逆転』のチームが再集結した映画『バイス』で助演女優賞にノミネートされていたエイミー・アダムス。この日はお母さんモードを封印し、麗しの妻モードに。エイミーの受賞はありませんでしたが、「KIZU-傷-」はパトリシア・クラークソンが助演女優賞を受賞し、出演作がどちらも受賞する結果に。

レイチェル・ブロズナハン×ジェイソン・ラルフ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Jason Ralph (L) and Rachel Brosnahan attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Prime Originalシリーズ『マーベラス・ミセス・メイゼル』で主演女優賞を受賞したレイチェル。昨年密かに結婚したジェイソンと登場。ジェイソンもHuluプレミアドラマ「マジシャンズ」に出演し人気上昇中。海ドラ界のマーベラスカップルですね。

マイケル・ダグラス×キャサリン・ゼタ=ジョーンズ

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Catherine Zeta-Jones and Michael Douglas attend the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

先に述べた「コミンスキー・メソッド」で主演男優賞を受賞したマイケル・ダグラスは自慢の妻キャサリンと登場。並んだ二人から放たれるオーラは圧倒的な神々しさ!ふたりの子供たちは大きくなりティーンエイジャーに。最強のDNAを受け継いだ子供たちは美しすぎると話題に。ディラン君とケイリスちゃんからも目が離せません。

ジーナ・ロドリゲス×ジョー・ロシセロ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: (EDITORS NOTE: Retransmission with alternate crop.) Gina Rodriguez and Joe Locicero attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)

昨年「ジェーン・ザ・ヴァージン」でゴールデン・グローブ賞主演女優賞を受賞したジーナは婚約者で俳優のジョーと登場。カメラの前でキスをしたりとふたりでのゴールデン・グローブ賞を楽しんだ様子。彼女が選んだドレスはリーム・アクラのベビーブルーのドレス。今年はベビーブルーがトレンド!?

