【ゴールデングローブ賞】『This Is Us』キャストたちのドラマと違った雰囲気が新鮮

ファンは嬉しい、彼らの写真や動画を盛り沢山でお届けします。ドラマとは少し雰囲気が違ったキャストたちの姿をお楽しみください。

ドラマの3兄弟はプレゼンターに

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: In this handout photo provided by NBCUniversal, pRESENTERS Justin Hartley, Chrissy Metz and Sterling K. Brown speak onstage during the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

今年のゴールデングローブ賞では、ビッグスリーもプレゼンターを務めました。今年はドラマ『This Is Us』はノミネートならずでしたが、プレゼンターとして3人が登場したのは嬉しい。

仲睦まじいカップル写真や動画にホッコリ♡

スターリング・K・ブラウン、ジャスティン・ハートリー、クリッシー・メッツは、パートナーを連れてゴールデングローブ賞に登場。彼らの微笑ましい写真と動画をご紹介します。

ジャスティン・ハートリー

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Chrishell Stause and Justin Hartley attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Chrishell Stause and Justin Hartley attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

ドレスを整えます。奥様をキレイに魅せるために配慮してくれるなんて素敵ですね♡

スタッフなのかと思わせるほどの手際の良さで、奥様のドレスをキレイに整えました。 嬉しそうにジャスティンを見つめる奥様が印象的♡

去年のエミー賞では、スターリングが奥様のドレスを整える姿も。どちらの奥様も彼らに大事にされていますね♡微笑ましい。

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Justin Hartley, Chrishell Hartley, Rebecca King-Crews, and Terry Crews arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank)

クリッシー・メッツ

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Hal Rosenfeld and Chrissy Metz attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Hal Rosenfeld and Chrissy Metz attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

リアルライフのカップルフォト♡ドラマのカップルメンバーもいいけど、リアルライフのパートナーもお似合いですね。

スターリング・K・ブラウン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Ryan Michelle Bathe and Sterling K. Brown arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Ryan Michelle Bathe and Sterling K. Brown arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Ryan Michelle Bathe and Sterling K. Brown arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank)

エロカッコいい

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Susan Kelechi Watson attends the Amazon Prime Video's Golden Globe Awards After Party at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Susan Kelechi Watson attends the Amazon Prime Video's Golden Globe Awards After Party at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)

ゴールデングローブ賞のアフターパーティには、『This Is Us』でベスを演じるスーザン・ケレチ・ワトソンも参加。衣装も髪型もセクシー♡

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Danai Gurira (L) and Susan Kelechi Watson attend the 2019 InStyle and Warner Bros. 76th Annual Golden Globe Awards Post-Party at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Donato Sardella/Getty Images for InStyle)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: (L-R) Susan Kelechi Watson, Ryan Eggold, and Amirah Vann attend the 2019 InStyle and Warner Bros. 76th Annual Golden Globe Awards Post-Party at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for InStyle)

『ウォーキング・デッド』のダナイ・グリラ(ミショーン)との2ショットや、ライアン・エッゴールドとの写真もありました(羨ましい)。

ドラマとは違った雰囲気

アフターパーティの会場にあるフォトブースでは、エロカッコいいスーザンの姿が!これはぜひInstagramを見てください。ドラマとは違った雰囲気に見惚れちゃいます。

ベスのいとこ役の女優もエレベーターで…

『This Is Us』でベスのいとこを演じるメラニー・リバードも、フォトブースに現れました。彼女も色っぽくて素敵♡

最後に

ドラマ『This Is Us』好きなのが、溢れていたかと思います。ドラマとは雰囲気が違った色っぽくて、可愛らしい彼女たちも新鮮ですね。好きなドラマのキャストたちは、ずっと見ていられます。