セレブ三昧！ゴールデン・グローブ賞に登場したカップル総まとめ！【PART１】

日本でもまだ旋風がおさまらない『ボヘミアン・ラプソディ』の二冠達成が話題となった第76回ゴールデン・グローブ賞。主演男優賞を受賞したラミ・マレックがレッドカーペットに共演者のルーシー・ボーイントンと登場したことも話題に。その他にもカップルで登場したセレブ達は数知れず!あなたのお気に入りカップルは?

ラミ・マレック×ルーシー・ボーイントン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Rami Malek and Lucy Boynton attend the FOX/HULU Golden Globe Awards viewing party and post-show celebration at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Rachel Murray/Getty Images for Hulu)

作品賞と主演男優賞を受賞した『ボヘミアン・ラプソディ』でクイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックと、彼が愛した女性メアリーを演じたルーシー・ボーイントン。現地時間1月3日に米国で行われたパームスプリングス国際映画祭で交際宣言後、初のレッド・カーペットに登場したふたり。ロックな雰囲気漂う!?

ミスター・ロボット

原題:MR.ROBOT

アメリカ

イドリス・エルバ×サブリナ・デハウアー

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Idris Elba (R) and Sabrina Dhowre attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

アンバサダーを務めたイッサン・エルバの父イドリス・エルバはフィアンセのサブリナ・デハウアーと登場。過去に2度の離婚を経験し、それぞれに子供をもうけていたイドリスは3度目の結婚をする気がないことを明らかにしていましたが、そんな気持ちを覆したサブリナはミス・バンクーバーに輝いたこともあるモデル。15歳の年の差カップルは今年ゴールインするのでしょうか。

刑事ジョン・ルーサー

原題:LUTHER

アメリカ

エミリー・ブラント×ジョン・クラシンスキー

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Emily Blunt and John Krasinski attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

作品賞を含む4部門にノミネートされたディズニー最新作『メリー・ポピンズ リターンズ』でメリー・ポピンズを演じ主演女優賞にノミネートされていたエミリー・ブラント。電撃離婚期を生き抜いたおしどり夫婦は、非の打ちどころのない完璧なコーディネートで登場。昨年は夫婦で手掛けた『クワイエット・プレイス』も話題に。アカデミー賞にもカップルで登場してほしい!

クリステン・ベル×ダックス・シェパード

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Dax Shepard and Kristen Bell arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

Netflixオリジナルシリーズ「グッド・プレイス」に出演し主演女優賞にノミネートされていたクリステン・ベル。『みんな私に恋をする』での共演をきっかけに結ばれたふたりは、ハリウッド1のキュートなカップル。息ピッタリのユーモアでポーズもばっちり!

グッド・プレイス

原題:THE GOOD PLACE

アメリカ

テリー・クルーズ×レベッカ・キング・クルーズ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Rebecca King-Crews and Terry Crews arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

「ブルックリン・ナイン-ナイン」でも知られるテリー・クルーズは結婚歴29年目を迎える愛妻レベッカ・キングと登場。強面の見かけと裏腹に優しいことでも有名なテリーは、授賞式後のパーティーで大物女優の指輪探しをお手伝い。その女優とは「Empire 成功の代償」のタラジ・P・ヘンソン。運よく見つかったそうでよかった!

ブルックリン・ナイン‐ナイン

原題:BROOKLYN NINE-NINE

アメリカ

ジャスティン・ハートリー×クリスヘル・スタウーズ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Chrishell Stause and Justin Hartley attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

「THIS IS US 36歳、これから」に出演し、日本にもファンが多いジャスティン。2017年に結婚したクリスヘル・スタウーズとレッド・カーペットに登場したジャスティンは、フォトセッションの際、自ら膝をつき妻のドレスが美しく見えるよう調整!この行動に世の女性からは「理想的な夫♡!!!」とのラブコールが鳴りやまない!

THIS IS US 36歳、これから

原題:THIS IS US

アメリカ

ケリー・ラッセル×マシュー・リス

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Matthew Rhys and Keri Russell arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank)

テレビ部門ドラマ作品賞を受賞した「ジ・アメリカンズ」の共演を機に結ばれたふたり。ケリーは主演女優賞に、マシューは主演男優賞にノミネートされました。惜しくも受賞は逃しましたが最強カップルなのは間違いなし!

ジ・アメリカンズ

原題:THE AMERICANS

アメリカ

ケン×トラン・ジェオン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Ken Jeong and Tran Jeong arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『クレイジー・リッチ』に出演し強烈なインパクトを残したケンは妻トランと登場。乳癌を共に乗り越え堅い絆で結ばれたふたりは、ドレスと蝶ネクタイをパープルで統一。さりげなくてとってもおしゃれ!

ウィリアム・H・メイシー×フェリシティ・ハフマン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Felicity Huffman and William H. Macy arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank)

「シェイムレス 俺たちに恥はない」のウィリアムは「デスパレートな妻たち」のフェリシティ・ハフマンの腰に手を回し登場。式ではテレビ部門助演女優賞を発表するプレゼンターを務めました。それにしても今年の授賞式に登場した50歳以上の女優たちの美しさったら!ハル・ベリーやジュリア・ロバーツまで本当に年をとってるの!?

スターリング・K・ブラウン×ライアン・ミシェル・ベイズ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Ryan Michelle Bathe and Sterling K. Brown arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank)

「THIS IS US 36歳、これから」に出演しているスターリングは2007年から結婚している女優のライアンと仲良くお出まし。学生時代から仲のいいふたりは相変わらずのラブラブっぷり。ライアンがゲスト出演している「THIS IS US 36歳、これから」のシーズン1を見返したくなりますね。

アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件

原題:AMERICAN CRIME STORY

アメリカ

ブラッドリー・クーパー×イリーナ・シェイク

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Irina Shayk and Bradley Cooper attend the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

主題歌賞のみの受賞にとどまった『アリー/スター誕生』を手掛け、主演男優賞と監督賞にノミネートされていたブラッドリー。あまり公の場にカップルで姿を見せないことで知られていましたが、今回はパートナーのイリーナと登場。かつてサッカー選手“クリロナ”と交際していたイリーナは授賞式前日に33歳に。ブラッドリーとの間に産まれた娘リアを育てながら美貌を保ち続ける母として人気を得ているイリーナですが、ガガ様は脅威ではないのでしょうか??役者の妻は大変ですね。。。

ニコール・キッドマン×キース・アーバン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Keith Urban (L) and Nicole Kidman attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

昨年は「ビッグ・リトル・ライズ」で錚々たる賞を賑わせたニコール。今年は映画『デストロイヤー(原題)』の主演女優賞候補者として登場。日本公開未定の同作はハードボイルドミステリー。作中ではみすぼらしく恐ろしい姿を披露。ブロンドでドレスを身に纏ったニコールではなく、女優魂炸裂のニコールを見ることができます。日本公開が待ち遠しい!

レディ・ガガ×クリスチャン・カリーノ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: (L) Christian Carino and Lady Gaga attend Moet & Chandon at The 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Moet & Chandon)

『アリー/スター誕生』で主演女優賞と主題歌賞にノミネートされていたガガ様。見事「Shallow」で主題歌賞を受賞した彼女がその喜びを分かち合ったのは婚約者のクリスチャン。超大物エージェントで17歳年上のクリスチャンは優しくキスをしてガガ様を舞台に送り出しておりました♡