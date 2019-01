映画版『ダウントン・アビー』にリリー・ジェームズが出演できない理由とは？

映画となって復活することが決まっている海外ドラマ『ダウントン・アビー』にローズ役リリー・ジェームズが出演できない理由があるという。

このお話の主人公

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 26: Lily James attends 'Putting On The Blitz Kids: The National Youth Theatre Annual Gala' at Cafe de Paris on November 26, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

リリー・ジェームズ(Lily James)

生年月日:1989年4月5日

出身地:イギリス

身長:170cm

主な出演作:『ダウントン・アビー』『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』

イギリスの国民的TVドラマ『ダウントン・アビー』が、2019年9月に映画となって帰ってくることがすでに決定しているが、クローリー家の親戚ローズ役で出演していたリリー・ジェームズは同作にカムバックしないと伝えられている。なぜ、彼女は映画版に出演しないのだろうか?

リリーは『ダウントン・アビー』シーズン3から4シーズンにわたりローズ役を好演し、人気を博した。

2015年にはディズニーの実写版『シンデレラ』の主演に抜擢されるなど、映画界での活躍もまさに飛ぶ鳥を落とす勢い。

そんな彼女が自身の飛躍のきっかけとなった『ダウントン・アビー』にカムバックしないのは、現実的に考えて無理があったからだという。

製作総指揮を務めるギャレス・ニームとクリエイターのジュリアン・フェロウズは「彼女は参加できなかったんだ。今この瞬間も世界中を飛び回っているからね」とコメント。

「リリーは今や世界的大スターだよ。一緒に仕事をしていた頃とは別のステージにいる。ダウントンに来てローズを演じてもらう時間を見つけるのははとても難しいこと」と続けた。

リリー演じるローズの物語にも区切りがついているため、そういったことを考慮しての決断だったようだ。

2人はリリーの現在の活躍について「彼女は我々の中で最大のサクセスストーリーだ」と語っている。

リリーのカムバックがないのは残念だが、彼女が今後もっと大きく羽ばたいてくれることを心から期待したいものだ。