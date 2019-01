女優の川栄李奈さんが自身のInstagramに投稿した振袖姿に注目が集まっています

■振袖姿がかわいい!

今日は西善さんのお着物☺︎ #どこかに写り込むジャーマネさん

青地に大きな花柄模様と色鮮やかな着物を着飾った川栄さん。

この姿に「かわいい」という声が殺到。

「可愛すぎやしませんか」

「お目々が輝いています…着物いいですね…キレイ♥」

「素敵な笑顔とかわいい着物が似合うよ~」

「透明感半端ない!」

「今年成人式でしたっけ?」

現在放送中のドラマ『3年A組』(日本テレビ系)で共演している永野芽郁さんも思わず「とんでもなくおかわです」とコメントしているほど。

■後ろに人の顔が…

しかし、そんな川栄さんの背後に人の顔が…。

「まるで心霊写真?」とファンの方も何人か気が付いたようです。

「マネージャーさん、背後霊みたいになっている(笑)」

「可愛い川栄ちゃんの後ろのジャーマネ子さん発見した!!笑笑」

「ジャーマネさん心霊写真みたい(汗)」

「超絶可愛い心霊写真w」

背後に写りこんだマネージャーさんたちもしっかり笑顔。笑顔に魅了されながらも、ヒヤッとした人もいたようです。

■ドラマに掛け持ち出演中

また、川栄さんは今年のNHK大河ドラマ『いだてん』にも出演。

ここでも、また違った大和撫子パワーを感じさせる着物姿を公開しています。

振袖姿とは違ったボリュームのある着物姿がかわいらしいですね。

ドラマに掛け持ち出演するなど勢いが止まらない川栄さん。振袖姿だけでなく、いろんなメディアでさらに活躍する姿が見られそうですね!

(文/fumumu編集部・吉田あやの)