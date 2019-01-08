劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」第2章公開直前特番が1月10日放送決定―MCは言峰綺礼役の中田譲治さん！

アニプレックスは、1月12日より全国公開予定の劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」II.lost butterflyに関して、公開直前特番「もし、わたしが生放送をやったら、許せないかね？」を1月10日にAbemaTVで放送すると発表しました。
公開直前特番「もし、わたしが生放送をやったら、許せないかね？」では、言峰綺礼役の中田譲治さんがMCで出演！ゲストとして衛宮士郎役の杉山紀彰さん、間桐桜役の下屋則子さんの出演も決定しています。一体どんな番組内容になるのか？そしてどんなお話が聞けるのか？1月10日の放送をお楽しみに！
◆第二章公開直前特番「もし、わたしが生放送をやったら、許せないかね？」放送概要
■配信日時
2019年1月10日（木）夜9時00分～夜9時45分
■配信チャンネル
Abemaアニメ2チャンネル
https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/A8ZNnrKEFDqno1
■出演者（敬称略）
中田譲治（言峰綺礼役）、杉山紀章（衛宮士郎役）、下屋則子（間桐桜役）
※放送後、Abemaビデオにて1週間無料視聴可能
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