「FFXIV」Patch 4.5が公開！ドマ式麻雀の実装ほか「リターン・トゥ・イヴァリース」シリーズは完結へ

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジーXIV」において、本日1月8日にPatch 4.5「英雄への鎮魂歌」を公開した。

初夏に発売予定の拡張パッケージ「ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ」への布石となるPatch 4.5のメインストーリーは、本日公開の「Part1」と、3月下旬公開予定の「Part2」の2回に分けて実装されます。突如襲う謎の声により賢人たちが次々と倒れるなか、ついにガレマール帝国との戦端が開かれる怒涛の展開にご注目ください。

また、Patch 4.1「英雄の帰還」から始まった“リターン・トゥ・イヴァリース”シリーズがいよいよ完結を迎えます。シナリオに「ファイナルファンタジータクティクス」や「ファイナルファンタジーXII」の脚本を担当したゲームクリエイターの松野泰己氏、ボスモンスターデザインに「牙狼<GARO>」シリーズ原作・総監督でイラストレーターの雨宮慶太氏を迎え、過去最大規模のボリュームでお届けします。

このほかにも、さまざまなコンテンツの公開を予定しています。どうぞご期待ください。

■メインストーリー「英雄への鎮魂歌」

苦難の時代を経て、ようやく自由を手にしたはずのアラミゴに、ふたたびガレマール帝国の軍勢が迫る。そんな中、「暁の血盟」に属す賢人たちが、次々と原因不明の昏睡状態に陥ってしまう。

大切な仲間を欠いた状態で、崩れ行く平和を支えようとする光の戦士が聞く、不吉なる旋律とは――。

■リターン・トゥ・イヴァリース「楽欲の僧院:オーボンヌ」

聖石に導かれるようにして、一行はゴルモア大密林にひっそりと佇む石造寺院を訪れる。その名は、「オーボンヌ修道院」。

「デュライ白書」の記述によると、この僧院こそがラムザ・ベオルブたちの旅が始まった場所であり、そして、終局を向かえた場所なのだという。因縁の地で、すべての決着をつけるための戦いが始まる。

■新ジョブ「青魔道士」

新大陸帰りの怪しげな男が、白魔法でも黒魔法でもない、新たなる魔法体系「青魔法」を教えると触れ回っているという。野獣や魔物が生存競争を勝ち抜くために身に着けた、原始的な魔法を自らの物として会得する技術だというのだが……果たして、その言葉は真実なのだろうか。

青魔道書

モンスターからラーニングした青魔法は、専用の「青魔道書」に自動登録されます。青魔道書には修得した青魔法の詳細や、ラーニング可能な青魔法のヒントが記載されているので、有効活用して最強の青魔道士を目指しましょう!

マスクカーニバル

リミテッドジョブ“青魔道士”専用コンテンツ、「マスクカーニバル」が実装されます。ウルダハの闘技場で繰り広げられるモンスターたちとの死闘。モンスターの特徴を把握し、ラーニングした青魔法を駆使してカーニバルを勝ち抜こう!

※「青魔道士」の実装はPatch 4.5公開の1週間後を予定しています。

■四聖獣奇譚「青龍征魂戦」

白虎に続き、朱雀のアラミタマをも鎮めることに成功した光の戦士たちは、いよいよ四聖獣、最後の相手とまみえることになる。その名は「青龍」。類まれな神通力を以て、数多の式鬼を操る存在である。

■インスタンスダンジョン「境界戦線 ギムリトダーク」

西州アルデナード小大陸と北州イルサバード大陸とを結ぶ、唯一の陸路「ギムリト地方」。その特徴的な地形と、エーテル学的作用によって、常に暗雲が立ち込めるこの土地は、たとえ昼であっても暗く、植生に乏しい荒野となっている。そんな場所で、今、一大決戦が始まろうとしていた……。

■マンダヴィル・ゴールドソーサー

「ドマ式麻雀」

東方の地より、魅力的な卓上遊戯がやってきた。最新式の全自動魔導麻雀卓を囲み、真剣勝負の世界に身を投じるのだ!

G.A.T.E.「出撃!エアフォースパイロット」

刺激的なアトラクションが、マンダヴィル・ゴールドソーサーに登場!狙いさだめて、シューティング!エアフォースに乗り込み、「サボテンダー」の的を壊して、稼いだスコアのランクに応じてMGPを入手しよう!

■その他のアップデート

お得意様開拓コンテンツに「アドキラー編」が追加されるほか、新たなマウントやミニオン、髪形、エモートが加わります。さらなる詳細は、Patch 4.5「英雄への鎮魂歌」特設サイトをご覧ください!

Patch 4.5「英雄への鎮魂歌」特設サイト

https://jp.finalfantasyxiv.com/patch/4_5/

今後のアップデートでは、メインストーリー Part2をはじめ、さらなるコンテンツの追加を予定しています。

Patch 4.55

ライバルウィングズ第2弾「ヒドゥンゴージ(機工戦)」

「禁断の地 エウレカ:ヒュダトス編」

Patch 4.56(3月下旬公開予定)

メインストーリー Part2

サブストーリークエスト「ヒルディブランド外伝 紅蓮編」

Patch 4.57

ワールド間テレポ

(C) 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.