モータースポーツ界で活躍を目指す女性来たれ！ 『Women in Motorsport Project』5期生を募集

一般社団法人WOMEN IN MOTORSPORT(WIMS)では、FIA国際自動車連盟、JAF日本自動車連盟とともに推進する『Women in Motorsport』の活動の一環として、自動車業界やモータースポーツ界で活躍を目指す女性を対象とした『Women in Motorsport Project』の5期生の募集を開始した。

WOMEN IN MOTORSPORTは、FIAやJAFが自動車業界やモータースポーツ界で女性の活躍を推進するためのプロジェクト。国内外のトップカテゴリーで活躍した井原慶子が中心となって国内で推進している。

今回募集を開始した『Women in Motorsport Project』は、2015年に第1期生を募集し、これまで4年間で14歳から68歳まで約1000人の女性ドライバーが応募。1期生や2期生からはアジアン・ル・マン参戦やスーパー耐久参戦など主要レースで活躍しているドライバーが登場しているほか、ラリーでも活躍している。

またWIMSは、自動車産業での就職支援も行い、カーメーカーやタイヤメーカーの女性エンジニアやテストドライバー、研究員も輩出している。

今回のWIMS第5期生募集では、ビデオゲームスポーツ競技でプロを目指すeスポーツのレーサーも募集する。年齢制限、経験を問わず(18歳未満も可)レーサー、エンジニア、メカニック、カーインストラクター、オフィシャルなどさまざまな職種を目指す女性の募集を行う。合格者には、自動車に関する運転技術・知識などの講習やモータースポーツ参画機会を提供し、自動車産業およびモータースポーツ界で活躍する女性を発掘・育成していくという。

応募要項や詳細はホームページ(http://www.womeninmotorsport.jp)の5期生募集から、応募フォームをクリック。