CTWは、ゲームサービス「G123.jp」にて配信中のHTML5ゲーム「覇道-HADO-」において、本日1月8日より激レア魔獣「孫尚香」のピックアップガチャを開始した。

■激レア魔獣「孫尚香」が登場!

「覇道」の世界に激レア魔獣の孫尚香が登場しました。ぜひこの機会に孫尚香を仲間にしてみてください。

開催期間:1月8日(火)メンテナンス後~1月15日(火)メンテナンスまで

注意事項

孫尚香は今後再登場する場合があります。

ガチャの内容や開催期間は予告なく変更になる場合があります。

魔獣とは?

魔獣は主人公とともに戦闘に参加してくれる強力な助っ人です。攻撃が得意な魔獣や補助が得意な魔獣など、魔獣によって特徴が異なるので、自分好みの魔獣とともに覇道の頂を目指しましょう。

