「星と翼のパラドクス」新機体ディスドス＆新武器が1月9日のアップデートで登場！オリジナルサウンドトラックも発売

スクウェア・エニックスは、アーケード向けプロジェクト「星と翼のパラドクス」において、1月9日にアップデートを行い、新機体ディスドス、及び新武器を追加すると発表した。

■「星と翼のパラドクス」 新機体ディスドス&新武器の追加!

1月9日(水)より、アーケードタイトル「星と翼のパラドクス」に新機体「ディスドス」、新武器「ブーメラング」「ボンバルド」「エレクトリット」が追加されゲームのプレイ報酬から一定確率で入手可能となります(※機体は5パーツで構成、1パーツ毎の入手)。

稼働後、初となる新機体のパーツを手に入れて、新しいカスタマイズの組み合わせを考えよう!

新機体「ディスドス」(メカニックデザイン:形部一平)

エア・リアル同士の戦闘が激化する中、敵機体への妨害、状態異常を目的としたアンチ・エア・リアル機体。特徴的な大型バーニアが、巨体に似合わぬ急速移動を可能にしている。

型式番号:XKH-102

全高(m):39.2

本体重量(t):254.8

出力(kw):21.500

総推力(kg):270.300

開発会社名:カイサル・ファガーストロム

機体特徴:回避方向や状態異常攻撃など特殊な性能が多い万能型の重量エア・リアル。アサルト、サポート向き

新武器

WXW-42A 「ボンバルド」

アサルト用 左手武器

広範囲を攻撃可能なグレネード。火山の噴火のごとく多数の火柱が発生し敵を炎で焼き焦がす。

MA65TH 「ブーメラング」

ヴァンガード用 左手武器

投げると戻って来る不思議な武器。その独特な形状は流体力学などを駆使した最新の研究理論に基づいている。

WXW-53A 「エレクトリット」

サポート用 左手武器

ネット状の特殊な弾を射出して罠を張り、敵を捕まえる特殊な装置。名前は電気と網を意味する造語。

■「星と翼のパラドクス」 「スタートダッシュキャンペーン」の恒久化について

「星と翼のパラドクス」は 11月21日の稼働からたくさんのお客様にプレイしていただいており、現在も、新たに本タイトルをプレイし始めるお客様がたくさんいらっしゃいます。

上記状況を鑑みて、新たに「星翼」を始めるお客様にも既存のお客様同様、より「星翼」を楽しんでいただくよう、現在開催中の「スタートダッシュキャンペーン」について、開催期間を恒久化させて頂きました。

■「星と翼のパラドクス」店舗間交流戦実施について

全国の店舗にて、実施させて頂いております「店舗間交流戦」では、「星翼」仲間と普段と少し違う「星翼」を楽しめます! また、参加特典として特製のNESiCAシール(キャラクター6種類)セットをプレゼントしておりますので、まだ参加したことがない方は是非一度ご参加ください。すでに参加したよ!という方も、もちろん何度でもご参加頂いてOKです。

※交流戦の詳細については↓コチラ↓をご確認ください。

http://starwing.jp/information/post/000061.html

■「星と翼のパラドクス」 オリジナルサウンドトラックの発売について

「星と翼のパラドクス」オリジナルサウンドトラックが 2019年1月9日(水)に発売決定! 井筒昭雄氏によるバトルを盛り上げるBGMを多数収録しているだけでなく、菅野よう子×chelly(EGOIST)による主題歌も収録! 更にサンライズ制作のアニメPV第一弾、第二弾のDVDも付いてくる超豪華なサントラとなっております!

■プライズアイテム「星と翼のパラドクス」「PU パスケース」のご紹介

「星と翼のパラドクス」のプライズアイテムの第1弾として、貞本義行氏のイラストとキャラクターロゴをあしらったNESiCAを持ち運べる「パスケース」が、1月中旬ごろより全国のアミューズメント施設で展開を開始いたします。

取り扱い店舗:https://www.taito.co.jp/prize/item/0000002458

そのほか、筐体のコクピットをイメージした「ボディバッグ」、機体起動時、アズワンと手を合わせる演出を再現した「スマホスタンド」などなど、「星翼」をもっと楽しめるグッズを現在開発中です。

※写真の商品は、開発中の見本です。

発売元:タイトー

商品のお問い合せ先:タイトーお客様相談センター

0120-57-0788(年中無休 10:00~18:00)

https://www.taito.co.jp/

