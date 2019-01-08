〔地震〕宮崎県日南市・鹿児島県鹿屋市などで震度4、若干の海面変動も被害の心配なし(1/8)

気象庁によると、8日21:39頃、種子島近海を震源とするM6.4の地震があり、宮崎県日南市、鹿児島県鹿屋市・大崎町・錦江町・肝付町・中種子町・南種子町で震度4の揺れを観測しました。

この地震により、若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：1月8日21:39頃

・震源地 ：種子島近海(北緯30.6度、東経131.2度、種子島の南東30km付近)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M6.4(当初5.9)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・宮崎県 ：日南市南郷町南町＊

・鹿児島県：鹿屋市新栄町、大崎町仮宿＊、錦江町田代支所＊、肝付町新富＊、中種子町野間＊、南種子町中之上＊

【震度3】

・宮崎県 ：宮崎市松橋＊、宮崎市橘通東＊、都城市菖蒲原、都城市姫城町＊、都城市高崎町大牟田＊、都城市北原＊、都城市山之口町花木＊、都城市山田町山田＊、日南市吾田東＊、日南市中央通＊、小林市野尻町東麓＊、串間市都井＊、三股町五本松＊、高原町西麓＊

・鹿児島県：鹿児島市東郡元、鹿児島市喜入町＊、鹿児島市桜島赤水新島＊、鹿屋市札元＊、鹿屋市輝北町上百引＊、鹿屋市吾平町麓＊、鹿屋市串良町岡崎＊、指宿市山川新生町、指宿市十町＊、指宿市開聞十町＊、西之表市住吉、西之表市西之表、西之表市役所＊、垂水市田神＊、日置市吹上町中原＊、曽於市末吉町二之方＊、曽於市財部町南俣＊、霧島市福山町牧之原＊、南さつま市大浦町＊、南さつま市金峰町尾下＊、志布志市志布志町志布志、南九州市頴娃町牧之内＊、姶良市加治木町本町＊、姶良市宮島町＊、東串良町川西＊、錦江町田代麓、錦江町城元＊、南大隅町佐多伊座敷＊、南大隅町根占＊、肝付町北方＊、南種子町中之下、南種子町西之＊、屋久島町口永良部島公民館＊

■津波情報

・この地震により、若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はない。

＜若干の海面変動が予想される沿岸(被害の心配なし)＞

・鹿児島県東部、種子島・屋久島地方

※今後2～3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高い