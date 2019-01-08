Official髭男dism、3月に東京・大阪にてツーマンライブ開催！

4人組ピアノPOPバンド、”ヒゲダン” ことOfficial髭男dismが3月に東京・大阪にて「Official髭男dism two-man live 2019」を開催する。
日程・会場は、3月2日東京・新木場STUDIO COAST、3月17日大阪・なんばハッチ。
対バン相手は2月7日に発表予定となっている。
1月14日正午より同バンドのモバイルFCサイトにて会員限定チケット先行受付が開始予定だ。
その他の情報についてはOfficial髭男dism公式サイトをチェックしよう。
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◆「Official髭男dism two-man live 2019」
3月02日(土)［東京］新木場STUDIO COAST
3月17日(日)［大阪］なんばハッチ
（両公演 開場16:30 / 開演17:30）
▼チケット販売情報
1月14日(月祝)正午より
Official髭男dismモバイルFCサイト「 BROTHERS」にて会員限定先行受付開始予定
URL：http://sp.lastrum.co.jp/higedan/
(スマートフォンのみ)
▼チケット料金
スタンディング: ￥4,300(税込) ※入場整理番号付き
2F指定席: ￥5,400(税込)
2F指定親子席: 大人￥5,400(税込)・こども￥2,700(税込)
※ドリンク代別途必要
※3歳以上有料
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■ライブ情報
「Official髭男dism one-man tour 2019」
2019年06月22日(土)［宮城］SENDAI GIGS
2019年06月30日(日)［福岡］Zepp Fukuoka
2019年07月05日(金)［北海道］Zepp Sapporo
2019年07月13日(土)［大阪］Zepp Namba OSAKA
2019年07月14日(日)［愛知］Zepp Nagoya
2019年07月21日(日)［東京］Zepp DiverCity
2019年07月22日(月)［東京］Zepp DiverCity
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「Official髭男dism one-man tour 18/19」
【2018年】
11月07日(水)［神奈川］横浜Bay Hall
11月09日(金)［北海道］札幌cube garden ※追加公演
11月10日(土)［北海道］札幌cube garden
11月17日(土)［香川］高松DIME
11月18日(日)［愛媛］松山サロンキティ
11月22日(木)［島根］松江AZTiC canova
11月24日(土)［鳥取］米子AZTiC laughs
11月25日(日)［広島］広島CLUB QUATTRO
11月28日(水)［埼玉］HEAVEN’S ROCKさいたま新都心
12月01日(土)［宮城］チームスマイル・仙台PIT (●)
12月02日(日)［福島］郡山CLUB #9
12月09日(日)［茨城］水戸ライトハウス
12月15日(土)［新潟］新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
12月16日(日)［長野］長野CLUB JUNK BOX
【2019年】
01月11日(金)［大阪］NHK大阪ホール(●)
01月12日(土)［鳥取］米子市文化ホール(●)
01月16日(水)［愛知］日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(●) ※追加公演
01月18日(金)［静岡］Live House 浜松 窓枠
01月19日(土)［愛知］日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(●)
01月24日(木)［東京］NHKホール(●)
01月26日(土)［福岡］福岡DRUM LOGOS
01月27日(日)［鹿児島］鹿児島SR HALL
01月31日(木)［大阪］NHK大阪ホール(●) ※追加公演
02月02日(土)［島根］島根県民会館 大ホール(●)
(●)：指定席公演
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■リリース情報
Official髭男dism EP「Stand By You EP」
通常盤(CD Only)
PCCA.04717 ¥1,200＋税
●収録曲：
M1.Stand By You
M2.FIRE GROUND ※TVアニメ「火ノ丸相撲」OPテーマ
M3.バッドフォーミー ※テレビ大阪・BSジャパン深夜ドラマJ「グッド・バイ」主題歌
M4.Stand By You(Acoustic Ver.)
●Official髭男dism「Stand By You EP」配信情報
https://lnk.to/SBY
Official髭男dism「Stand By You EP」特設サイト
https://sby.ponycanyon.co.jp/
■関連サイト
・Official髭男dism 公式サイト
・Official髭男dism 公式twitter
https://twitter.com/officialhige
・Official髭男dism公式Instagram
https://www.instagram.com/officialhigedandism/?hl=ja
@officialhigedandism
・Official髭男dism 公式YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UC3vg17IZ1IV73xx069jG44w