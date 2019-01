Official髭男dism、3月に東京・大阪にてツーマンライブ開催！

4人組ピアノPOPバンド、”ヒゲダン” ことOfficial髭男dismが3月に東京・大阪にて「Official髭男dism two-man live 2019」を開催する。

日程・会場は、3月2日東京・新木場STUDIO COAST、3月17日大阪・なんばハッチ。

対バン相手は2月7日に発表予定となっている。

1月14日正午より同バンドのモバイルFCサイトにて会員限定チケット先行受付が開始予定だ。

◆「Official髭男dism two-man live 2019」

3月02日(土)[東京]新木場STUDIO COAST

3月17日(日)[大阪]なんばハッチ

(両公演 開場16:30 / 開演17:30)

▼チケット販売情報

1月14日(月祝)正午より

Official髭男dismモバイルFCサイト「 BROTHERS」にて会員限定先行受付開始予定

URL:http://sp.lastrum.co.jp/higedan/

(スマートフォンのみ)

▼チケット料金

スタンディング: ¥4,300(税込) ※入場整理番号付き

2F指定席: ¥5,400(税込)

2F指定親子席: 大人¥5,400(税込)・こども¥2,700(税込)

※ドリンク代別途必要

※3歳以上有料

■ライブ情報

「Official髭男dism one-man tour 2019」

2019年06月22日(土)[宮城]SENDAI GIGS

2019年06月30日(日)[福岡]Zepp Fukuoka

2019年07月05日(金)[北海道]Zepp Sapporo

2019年07月13日(土)[大阪]Zepp Namba OSAKA

2019年07月14日(日)[愛知]Zepp Nagoya

2019年07月21日(日)[東京]Zepp DiverCity

2019年07月22日(月)[東京]Zepp DiverCity

「Official髭男dism one-man tour 18/19」

【2018年】

11月07日(水)[神奈川]横浜Bay Hall

11月09日(金)[北海道]札幌cube garden ※追加公演

11月10日(土)[北海道]札幌cube garden

11月17日(土)[香川]高松DIME

11月18日(日)[愛媛]松山サロンキティ

11月22日(木)[島根]松江AZTiC canova

11月24日(土)[鳥取]米子AZTiC laughs

11月25日(日)[広島]広島CLUB QUATTRO

11月28日(水)[埼玉]HEAVEN’S ROCKさいたま新都心

12月01日(土)[宮城]チームスマイル・仙台PIT (●)

12月02日(日)[福島]郡山CLUB #9

12月09日(日)[茨城]水戸ライトハウス

12月15日(土)[新潟]新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

12月16日(日)[長野]長野CLUB JUNK BOX

【2019年】

01月11日(金)[大阪]NHK大阪ホール(●)

01月12日(土)[鳥取]米子市文化ホール(●)

01月16日(水)[愛知]日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(●) ※追加公演

01月18日(金)[静岡]Live House 浜松 窓枠

01月19日(土)[愛知]日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(●)

01月24日(木)[東京]NHKホール(●)

01月26日(土)[福岡]福岡DRUM LOGOS

01月27日(日)[鹿児島]鹿児島SR HALL

01月31日(木)[大阪]NHK大阪ホール(●) ※追加公演

02月02日(土)[島根]島根県民会館 大ホール(●)

(●):指定席公演

■リリース情報

Official髭男dism EP「Stand By You EP」

通常盤(CD Only)

PCCA.04717 ¥1,200+税

●収録曲:

M1.Stand By You

M2.FIRE GROUND ※TVアニメ「火ノ丸相撲」OPテーマ

M3.バッドフォーミー ※テレビ大阪・BSジャパン深夜ドラマJ「グッド・バイ」主題歌

M4.Stand By You(Acoustic Ver.)

●Official髭男dism「Stand By You EP」配信情報

https://lnk.to/SBY

Official髭男dism「Stand By You EP」特設サイト

https://sby.ponycanyon.co.jp/

