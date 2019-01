第19回AFIアワード「2018年のテレビドラマ・トップ10」ゴールデングローブ賞の前哨戦だった？

映画協会のアメリカ・フィルム・インスティテュート(AFI)が、毎年恒例のテレビドラマ・トップ10を昨年末に発表。2018年の秀逸ドラマとして『THIS IS US 36歳、これから』、『ベター・コール・ソウル』などが選出。受賞作品が現地時間2019年1月4日の授賞式で表彰されました。その様子と作品をご紹介♡

第19回AFIアワード♡2018年の米テレビドラマ・トップ10

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Angela Lansbury speaks during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for AFI)

テレビ局とケーブルテレビ局、そして映像ストリーミング配信サービスが、それぞれに視聴者の獲得のために努力をしているアメリカのテレビ界。そんな数えきれないほどのドラマなどの中から、映画協会であるアメリカ・フィルム・インスティテュート(AFI)が、毎年恒例のテレビドラマ・トップ10を発表しました。

https://i2.wp.com/icantunseethatmovie.com/wp-content/uploads/2018/12/afiawards2018.png?w=716&ssl=1

そして、2018年の秀逸ドラマとして、発表されたドラマの授賞式が2019年1月4日(現地時間)に開催されました。

ランキングした作品を見てみるとアメリカの4大ネットワーク局と言われいてるABC、NBC、CBS、Foxの放送局のドラマで選ばれたのは、NBC局のファミリードラマ『THIS IS US 36歳、これから』だけになりました。

作品は、1月7日(現地時間)に行われたゴールデングローブ賞と同じような受賞となっています。

来年はぜひこちらのAFIアワードをチェックしておくとゴールデングローブ賞を受賞する作品がお分かりになるかもしれませんね。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Salads are presented during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for AFI)

選ばれた作品が一番多かったのは、アメリカのフォックス・エンターテインメント・グループ傘下のケーブルテレビ局(有料テレビ局)のFX(Fox extended)。スパイドラマ『ジ・アメリカンズ』、ミニシリーズの『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』『Pose(原題)』『アトランタ』などの4作が選ばれています。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Dominique Jackson attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for AFI)

アメリカ・フィルム・インスティテュート(AFI)発表、2018年のテレビドラマ・トップ10に選出された作品は以下の通りです。

選ばれた作品の後には、アワードのレッドカーペットもご紹介♡

ゴールデングローブ賞やアカデミー賞のように派手ではありませんが、オシャレにドレスアップした招待客の画像をお楽しみください。

『ジ・アメリカンズ』(FX)

☆第76回ゴールデングローブ賞 テレビドラマ部門 作品賞受賞(ドラマ部門)

https://m.media-amazon.com

『ジ・アメリカンズ』は、元CIA職員のジョー・ワイズバーグによって創作されたアメリカ合衆国のスパイスリラー・ドラマで、2013年にFXチャンネルで放送を開始して2018年5月30日に6シーズンまでにわたって放送された作品です。

実はこの作品、昨年8月にも米テレビ批評家協会(TCA)主催の第34回TCA賞で、「ジ・アメリカンズ」は最高賞にあたる年間番組賞(Program of the Year)をはじめとして、ドラマ作品賞(Outstanding Achievement in Drama)、主演のケリ・ラッセルがドラマ俳優賞(Individual Achievement in Drama)の3部門を受賞し、最多3冠に輝いています。

海外ドラマ『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』公式サイト | 20世紀フォックス ホーム エンターテイメント

ジ・アメリカンズ

原題:THE AMERICANS

アメリカ

more

『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』(FX)

第76回ゴールデングローブ賞 テレビドラマ部門 作品賞受賞(リミテッドシリーズ/テレビムービー部門)

ダレン・クリス 男優賞受賞(リミテッドシリーズ/テレビムービー部門)

https://m.media-amazon.com

第76回ゴールデン・グローブ賞にて、作品賞、ダレン・クリスが主演男優賞を受賞した『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』。

ヴェルサーチは連続殺人鬼に殺された!有名デザイナーを襲ったスキャンダラスな事件の真相に挑むストーリー。

エミー賞9冠の大人気シリーズヴェルサーチは連続殺人鬼に殺された有名デザイナーのスキャンダラスな事件の真相に迫るという全世界を震撼させた連続殺人事件が描かれています。

ヴェルサーチは何故、最後に暗殺されたのかー。

「glee/グリー」や「アメリカン・ホラー・ストーリー」など、ヒット作を製作したショーランナー、ライアン・マーフィ指揮を執り、エドガー・ラミレス、ペネロペ・クルスら豪華ハリウッドキャストが登場しています。

アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺公式サイト | 映画・海外ドラマのスターチャンネル[BS10]

アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺

原題:AMERICAN CRIME STORY THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY

アメリカ

more

『アトランタ』(FX)

https://m.media-amazon.com

ジョージア州アトランタを舞台に、居候生活を続けながらも音楽業界の成功者を目指すアーンとその仲間たちの奇妙な日常を描き、ゴールデングローブ賞やエミー賞など数々の名だたる賞を総なめにした、ダークでシニカルなコメディドラマである本作ですが・・・

ゴールデン・グローブ賞で作品賞&主演男優賞を受賞し、第69回エミー賞でも6ノミネート、現在シーズン2までが放送が終わっている「アトランタ」。

テレビ界最高峰の栄誉と称される「エミー賞」でも監督賞と主演男優賞を受賞し、二大アワードの双方で主要部門を獲得するという快挙を達成し、全米脚本家組合賞や放送映画批評家協会賞など、名だたるアワードの数々で賞を受賞しており・・・

その人気からシーズン3の制作も既に決定しており、早くも続編に期待が集まっています。

アトランタ:略奪の季節

原題:ATLANTA

アメリカ

more

『バリー』(HBO)

https://m.media-amazon.com

『バリー』(Barry) はAlec Bergとビル・ヘイダーによって創作されたブラックコメディ・テレビドラマシリーズ。ビル・ヘイダーは、ロサンゼルスでの殺しを請け負い、成り行きで演劇界に身を投じる殺し屋のバリー・バークマン/ブロックを演じています。

2018年3月25日にHBOで放送が始まり、4月12日にシーズン2の製作が決定しています。

2018年のエミー賞コメディ部門で、主演男優と助演男優を受賞し注目された新作ドラマ「バリー」。純粋でメンタルの弱い殺し屋バリーが気持ちや態度の豹変がかなり面白い作品です。

1話30分という短さも見やすさにつながるかも?ぜひ一度ご覧になられ観てください。

バリー | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

『ベター・コール・ソウル』(AMC)

https://m.media-amazon.com

ヴィンス・ギリガンによるドラマシリーズの『ブレイキング・バッド』に登場している弁護士ソウル・グッドマンを主役としたスピンオフシリーズである本作。

シカゴでちっぽけな詐欺を繰り返していたチンピラ犯罪者のジミー・マッギルが、いかにして安っぽいTVコマーシャルで素性の悪そうなクライアントを多数惹きつけて商売する様子が描かれており、犯罪界に顔を利かせて違法すれすれの仕事もいとわないで器用にこなす弁護士ソウル・グッドマンがどうやって悪徳弁護士になっていたのか?という内容が明かされていきます。

ベター・コール・ソウル - 公式サイト | ソニー・ピクチャーズ

ベター・コール・ソウル | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

ベター・コール・ソウル

原題:BETTER CALL SAUL

アメリカ

more

『コミンスキー・メソッド』(Netflix)

☆第76回ゴールデングローブ賞 テレビドラマ部門 作品賞受賞(ミュージカル/コメディ部門)

マイケル・ダグラス 男優賞受賞(ミュージカル/コメディ部門)

https://m.media-amazon.com

本作で、マイケル・ダグラスは第76回ゴールデングローブ賞 テレビドラマ部門の男優賞(ミュージカル/コメディ部門)しています。

演技コーチのサンディ・コミンスキー(マイケル・ダグラス)と親友のノーマン・ニューランダー(アラン・アーキン)は、年老いてなお押し寄せる人生の荒波を笑い飛ばしつつ、支え合いながら暮らすシニア世代。

二人のオスカー俳優が共演している本作の主人公は、かつては有名俳優だっただが、今は落ちぶれて演技指導で生業を立てているサンディ・コミンスキーと、そんなサンディに長年に渡って苦労をさせられているエージェント兼友人でもあるノーマンをアランが演じ、若さと美しさの都であるハリウッドを舞台に二人のおかしくて切ない生活が描かれたストーリーです。これは一見の価値ありですよ。

コミンスキー・メソッド | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

『マーベラス・ミセス・メイゼル』(Amazon Prime)

☆第76回ゴールデングローブ賞 テレビドラマ部門女優賞受賞(ミュージカル/コメディ部門)

レイチェル・ブロズナハン(マーベラス・ミセス・メイゼル)

https://m.media-amazon.com

レイチェル・ブロズナハンが第76回ゴールデングローブ賞 テレビドラマ部門女優賞(ミュージカル/コメディ部門)を受賞したamazonプライムビデオのオリジナル作品「マーベラス・ミセス・メイゼル(The Marvelous Mrs. Maisel)」。

この他にも昨年第70回エミー賞のコメディーシリーズ部門をほぼ独占し、作品賞、主演女優賞、助演女優賞、監督賞、脚本賞の5冠を達成しています。

マーベラス・ミセス・メイゼルの舞台は1958年のニューヨーク。

ファッションや家具・小物の色使いなど細部までこだわって製作されており、テンポも良く明るく楽しい気分で観られるストーリーです。

浮気が発覚して家を出て行ってしまった夫を持つ世間知らずの普通の主婦がコメディエンヌになる??というストーリー。

「1人で生きるのはつらく無いけど、つまらない人間にはなりたくない。」というスージーの名言が印象的ですよ。

『Pose(原題)』(FX)

https://m.media-amazon.com

『Pose』は、80年代NYのダンスシーンを舞台とし、同性愛者やトランスジェンダーのパフォーマーらを中心に描かれるミュージカルドラマ。

制作は『Glee』のライアン・マーフィーとブラッド・ファルチャック、そしてトランスジェンダー映画『Afuera(原題)』のスティーヴン・カナルズらが携わっています。

トランスジェンダーのレギュラーキャラがアメリカのドラマ史上最大数であることや、100人以上のトランスジェンダーの役者や、スタッフや、コンサルタントを雇用したことなどで話題を呼んだ作品です。

エヴァン・ピーターズやケイト・マーラなど、トランスジェンダーではない有名俳優もシスジェンダー役(非・トランスジェンダー)として出演しています。

『キング・オブ・メディア』(HBO)

https://m.media-amazon.com

HBOで今年の大ヒットとなった『キング・オブ・メディア』(原題はSuccessionで「継承」という意味)。原作者は否定しているもののニューズコーポレーション元会長兼CEOルパート・マードックを想起させるストーリーと言われているようで・・・。

本作では、巨大メディア王一家が引き起こす醜い後継者争いと会社の行く末を、ダークユーモアたっぷりに描いています。

『THIS IS US 36歳、これから』(NBC)

https://m.media-amazon.com

こちらは、日本でも放送され大人気となったドラマなので多くは説明せずとも皆様ご存知だと思いますが・・・

人生の岐路に立つ36歳の男女のせつなく心温まる物語。生きているって大変だけど、すばらしい! 国を超えて誰もが共感でき、勇気づけられる!という涙と笑いと感動のヒューマンドラマですね。

THIS IS US 36歳、これから

原題:THIS IS US

アメリカ

more

『ジ・アメリカンズ』(FX)

『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』(FX)

『アトランタ』(FX)

『バリー』(HBO)

『ベター・コール・ソウル』(AMC)

『コミンスキー・メソッド』(Netflix)

『マーベラス・ミセス・メイゼル』(Amazon Prime)

『Pose(原題)』(FX)

『キング・オブ・メディア』(HBO)

『THIS IS US 36歳、これから』(NBC)

いかがでしたか?選ばれた10作品を簡単にご紹介してみました。

日本でまだ観られない作品もありますが、ぜひ今度新作ドラマが日本で放送される場合は、ぜひこの10作品もチェックしておいてご覧になられてみてくださいね。

第19回AFIアワード・レッドカーペット

それでは、忙しい中出席したゲストの方々をご紹介します。

俳優のコルマン・ドミンゴ(L)と監督作家プロデューサーのスパイク・リー

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Colman Domingo (L) and director-writer-producer Spike Lee attend the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Elsie Fisher arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: (L-R) Director-writer-producer Spike Lee, director Ryan Coogler, Zinzi Evans, and actor John David Washington attend the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Justin Hartley, Chrissy Metz arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

俳優のヘンリーウィンクラー(L)と監督作家プロデューサーのスパイクリー

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Henry Winkler (L) and director-writer-producer Spike Lee attend the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: John David Washington arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Lakeith Stanfield attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Indya Moore arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Bill Hader attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Judith Light poses with an award during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Linda Cardellini attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Regina King arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor-producer Octavia Spencer (L) and producer-writer Nick Vallelonga pose with awards during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Octavia Spencer attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Susan Kelechi Watson poses with an award during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Director-writer Bo Burnham (L) and actor Elsie Fisher pose with awards during 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Our Lady J poses with an award during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Our Lady J attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Yalitza Aparicio attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Marina De Tavira attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actors Dominique Jackson and Janet Mock attend the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 05: Chantal Rickards, Liam Fox and Olivia Colman attend the BAFTA Tea Party at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 05, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for BAFTA Los Angeles )

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Emily Blunt arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Kiki Layne poses with an award during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Chrissy Metz poses with an award during the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Sam Elliott arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Chris Sullivan arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Adam Driver arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Ricky Martin arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Keri Russell arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Emma Stone arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

東京生まれLA育ちのフィルムメーカー、ヒロ・ムライ

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor and director, Hiro Murai attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Milo Ventimiglia attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for AFI)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Olivia Colman attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Director-producer-actor, Bradley Cooper attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Actor Rachel Brosnahan attends the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

いかがでしたでしょうか。

派手なドレスには身を包んでいませんし、普段着と言えば普段着なのですが・・・持っているオーラがありますよね~

作品の受賞によって、彼らはまた俳優としてレベルアップしたのではないでしょうか。

その証拠にいくつかはゴールデングローブ賞に選ばれております。

ぜひこちらでも受賞した作品もチャンスがあればご覧になられてみてください。

Announcing the AFI AWARDS 2018 Honorees