Amazonタイムセール、1月9日は4KモニターやポータブルHDDが特価！ 暖房器具にも注目

Amazonが毎日開催している「タイムセール」。本日1月9日（水）の編集部厳選・お買い得商品をご紹介していく。
本日の数量限定タイムセールでは、ASUSから28型4Kゲーミングモニターや24型フルHDゲーミングモニターが登場。また、Seagateの大容量ポータブルハードディスク、エレコムやTP-LinkのスイッチングハブなどPC周辺機器も特別価格で提供が行われる。パソコン回りを充実させたい方は、ぜひ本日のセールをチェックしてみてほしい。
また、すっかり冷え込んだ今日この頃を反映してか、暖房器具が多数セールに登場。石油ファンヒーターから遠赤外線電気ストーブまで、冬本番に役立つ暖房器具が各種用意されている。きょうもAmazonタイムセールに注目だ！
【1月9日（水）のタイムセール注目商品】
●28型4Kゲーミングモニター ASUS「VP28UQG」（HDMI×2/FreeSync/ブルーライト軽減） 12:14スタート
●24型フルHDゲーミングモニター ASUS「VX248H」（応答速度1ms/HDMI×2ポート,D-sub/スピーカー内蔵） 15:09スタート
●ポータブルHDD（4TB） Seagate「外付け2.5ハードディスク」（PC/Mac/PS4対応、USB3.0） 5:05スタート
●ポータブルHDD（1TB） Seagate「外付け2.5ハードディスク」（TV録画/PC/Mac/PS4対応、USB3.0） スタート14:59
●スイッチングハブ TP-Link「SG1016S」（16ポート/金属筐体） 5:00スタート
●スイッチングハブ エレコム「EHC-G05PAA-B-K」（キガビット対応/5ポート/AC電源） 5:54スタート
●モバイルバッテリー AUKEY「PB-N51」（10000mAh/2USBポート同時充電/急速充電） 10:05スタート
●USB急速充電器 RAVPower「RP-PC006」（30W/2ポート/急速充電） 6:15スタート
●Qiワイヤレス充電器 RAVPower 13:24スタート
●石油ファンヒーター コロナ「FH-WZ4617BY(W)」（木造12畳まで/コンクリート17畳まで） 10:00スタート
●遠赤外線電気ストーブ 山善「DSE-C106(B)」（990W/660W/330W 3段階切替） 13:34スタート
●石油ストーブ コロナ「RX-22YA(HD)」（3.7L/木造6畳まで/コンクリート8畳まで） 15:14スタート
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