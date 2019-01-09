料金について記載のない催しは入場無料(参加無料)時間は24時間表記

◆住宅関係の無料相談

▽住宅に関する一般相談(1月)

毎週月～金曜日(日時：1月2-3日、祝・休日は除く)の8時45分～12時、13～17時30分

▽不動産トラブルなどの宅建相談

日時：1月8～29日の毎週火曜日13時30分～17時

定員：各日7人

▽マンション管理に関する相談

日時：1月9日(水)・23日(水)の13時30分～15時30分

定員：各日2人

▽住宅法律相談

日時：1月10日(木)・24日(木)の13時30分～16時

定員：各日5人

▽住まいの安全・耐震相談

日時：1月11日(金)・18日(金)の13時30分～17時

定員：各日4人

▽共通の内容

場所：福岡県建築住宅センター「住宅相談コーナー」

(小倉北区古船場町、商工貿易会館1階)

【電話】093-533-5443

「不動産トラブルなどの宅建相談」「マンション管理に関する相談」「住宅法律相談」「住まいの安全・耐震相談」は事前に申し込みが必要。

◆マンション管理無料相談会

マンション管理士が応じます。

日時：1月8日(火)18～20時

場所：八幡西生涯学習総合センター(黒崎駅前、コムシティ内)

問い合わせは福岡県マンション管理組合連合会へ

【電話】093-922-4877

市の担当課：建築都市局住宅計画課

【電話】093-582-2592

◆相続や遺言、成年後見に関する無料相談会

行政書士が応じます。

日時：1月9日(水)10～16時

場所：ウェルとばた3階(戸畑駅前)

問い合わせは広報室広聴課へ。

【電話】093-582-2527

◆若者のこころとしごと無料相談室

産業カウンセラーが応じます。

場所：各勤労青少年ホーム

▽門司(門司区清滝3丁目)

【電話】093-331-7177

日時：1月9日(水)

▽八幡西(八幡西区南鷹見町)

【電話】093-601-2684

日時：1月16日(水)

▽若松(若松区浜町2丁目)

【電話】093-761-7500

日時：1月23日(水)

▽共通の内容

時間：19～21時

対象：おおむね15～39歳と家族(中学生は除く)

定員：各施設2人

申し込みは電話で相談日の当日までに各施設へ。

◆女性の人権に関する法律無料相談

弁護士が応じます。

日時：1月15日(火)・19日(土)の13～15時と23日(水)18～20時

場所：ムーブ(小倉北区大手町)

定員：各日4人

託児(有料)は問い合わせを。

申し込みは1月15日実施分は9日、19日実施分は16日、23日実施分は18日のいずれも10～13時に同施設へ。

【電話】093-583-5197

◆外国人のための無料相談

(1)入国・国籍・ビザ相談行政書士が応じます。

日時：1月20日(日)13～16時

通訳が必要な人は1月15日までに問い合わせを。

(2)法律相談弁護士が応じます。

日時：1月26日(土)13時30分～16時30分

定員：3人

▽共通の内容

場所：北九州国際交流協会(黒崎駅西側、コムシティ3階)

申し込みは(2)は必要。1月22日までに同協会へ。

【電話】093-643-5931

◆保育園(所)などへの就職無料相談会

コーディネーターなどが応じます。

日時：1月24日(木)10～12時と13～16時

場所：八幡西区役所

対象：保育士の資格などを持つ人

定員：15人

申し込みは1月23日までに保育士・保育所支援センターへ。

【電話】093-551-0095

◆発達障害に関する相談カフェ

発達障害のある子どもについてなど悩みを持つ保護者同士で語り合います。

日時：1月24日(木)13～14時30分

場所：銀杏庵穴生倶楽部(八幡西区鉄王2丁目)

対象：発達障害などが気になる子どもの保護者

定員：先着10人

費用：500円(飲み物・菓子付き)

申し込みは1月4日から保健福祉局精神保健福祉課へ。

【電話】093-582-2439