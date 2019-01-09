◆就職無料相談会

日時：1月25日(金)11～12時

場所：マザーズハローワーク北九州(小倉駅北側、AIMビル2階)

対象：ひとり親家庭の親か寡婦

定員：先着5人。託児(無料)は問い合わせを。

申し込みは1月8日9時30分から母子・父子福祉センターへ。

【電話】093-871-3224

◆安心して働くための労働無料相談

長時間労働、賃金未払い、セクハラ、雇い止めなどに関する相談に社会保険労務士が応じます。

日時：1月12日(土)・17日(木)の10～17時

場所：若者ワークプラザ北九州・黒崎(黒崎駅西側、コムシティ2階)

申し込みは相談日の前日までに福岡県社会保険労務士会北九州支部へ。

【電話】093-663-5356

市の担当課：産業経済局雇用政策課

【電話】093-582-2419

◆お悩み無料相談会

産業カウンセラーが応じます。

▽お悩み事何でも

日時：1月5日(土)10～12時

▽しごと将来何でも

日時：1月10日(木)・17日(木)・24日(木)の18時30分～20時30分

▽共通の内容

場所：北九州パレス(小倉北区井堀5丁目)

【電話】093-651-4600

対象：15歳以上と家族