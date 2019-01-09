■働く人を募集

◆消防職員(回転翼航空機操縦士)勤務は4月から。

対象：昭和38年4月2日以降に生まれ、事業用操縦士(回転翼航空機)の資格を持つ人(その他応募条件あり)。

定員：1人程度。

試験は1月30日(水)。申し込みは1月11日まで。

詳細は消防局人事課へ。

【電話】093-582-3805

◆市営バスの事務員・定期券販売員(嘱託員)

いずれも勤務は3月中旬以降。

▽事務員 定員：3人程度

▽定期券販売員 定員：5人

▽共通の内容

対象：昭和35年4月2日以降に生まれ、パソコンの基本操作ができる人。

試験は1月20日(日)。申し込みは1月10日まで。

詳細は交通局総務経営課へ。

【電話】093-771-8401

◆子ども総合センターの職員(嘱託員)

勤務は4月から

場所：子ども総合センター(戸畑駅前、ウェルとばた5階)か少年支援室(小倉北・小倉南・八幡西区)

対象：昭和29年4月2日以降に生まれ、各職種に応じた資格を持つ人。

定員：若干名。

第1次試験は2月9日(土)。申し込みは1月4～28日。募集要項は各区役所「子ども・家庭相談」コーナー・出張所などで配布中。

詳細は同センターへ。

【電話】093-881-4556

◆設計・積算・工事監督補助員(嘱託員)

いずれも勤務は4月から

場所：市役所

対象：昭和29年4月2日以降に生まれ、普通自動車運転免許を持ち、以下の条件を満たす人。

▽建築補助員

対象：建築設計事務所等で3年以上の設計・積算の経験か、建設会社等で3年以上の現場代理人か主任技術者などの経験がある人。

定員：2～3人

▽建築電気設備補助員

対象：監理技術者か電気工事施工管理技士の資格を持つか、建築設備設計事務所等で3年以上の設計・積算の経験か、建築設備工事会社等で3年以上の現場代理人か主任技術者などの経験がある人。

定員：1人

▽建築機械設備補助員

対象：監理技術者か管工事施工管理技士の資格を持つか、建築設備設計事務所等で3年以上の設計・積算の経験か、建築設備工事会社等で3年以上の現場代理人か主任技術者などの経験がある人。

定員：3人

▽共通の内容

申し込みは1月25日まで。詳細は建築都市局建築課へ。

【電話】093-582-2576

◆看護師・テレフォンサービス業務員(嘱託員)

いずれも勤務は4月から。

▽看護師・准看護師

場所：夜間・休日急患センター(小倉北区馬借1丁目)か門司休日急患診療所(門司区羽山1丁目)

▽テレフォンサービス業務員

場所：同センター

▽共通の内容

対象：昭和29年4月2日以降に生まれ、看護師か准看護師の免許を持つ人。

定員：若干名。

申し込みは1月16日まで。詳細は同センターへ。

【電話】093-522-9999

▽土木技術員(嘱託員)

勤務は4月から

場所：港湾空港局門司庁舎(門司区西海岸1丁目)

対象：昭和29年4月2日以降に生まれ、普通自動車運転免許と、監理技術者か一級土木施工管理技士の資格を持ち、建設会社などで5年以上の現場代理人か監理技術者の経験があり、ワード・エクセルの基本操作ができる人。

定員：1人。

試験は2月中旬。申し込みは1月28日まで。

募集要項は12月26日から各区役所総務企画課などで配布。

問い合わせは港湾空港局整備保全課へ。

【電話】093-321-5961

◆特別支援教育課職員(嘱託員)

いずれも勤務は4月から

場所：小・中学校、特別支援学校など

▽介助員

定員：若干名

▽学習支援員

定員：15人程度

▽学校配置看護師

対象：看護師免許を持つ人。

定員：若干名

▽就労支援コーディネーター

定員：1人。

▽共通の内容

試験は2月17日(日)。

対象：昭和29年4月2日以降に生まれた人。

申し込みは1月8～31日。

募集案内は1月8日から各区役所総務企画課・出張所などで配布。

詳細は教育委員会特別支援教育課へ。

【電話】093-582-3448

◆特別支援教育専門相談員(嘱託員)

勤務は4月から

場所：特別支援教育相談センター(小倉南区春ケ丘)

対象：昭和29年4月2日以降に生まれ、言語聴覚士の資格を持ち、特別支援教育に関する専門的知識と経験がある人。

定員：1人。

試験は2月17日(日)。

申し込みは1月8～31日。

募集案内は1月8日から各区役所総務企画課・出張所などで配布。

詳細は同センターへ。

【電話】093-921-2230

◆電気技術員(嘱託員)

勤務は4月から

対象：港湾空港局門司庁舎(門司区西海岸1丁目)

対象：昭和29年4月2日以降に生まれ、普通自動車運転免許と電気主任技術者、電気工事施工管理技士、電気工事士のいずれかの資格を持ち、5年以上電気工事に関する設計・工事監理・施工監理の経験があり、ワード・エクセルの基本操作ができる人。

定員：1人

試験は2月中旬。申し込みは1月28日まで。募集要項は1月4日から各区役所総務企画課などで配布。

詳細は港湾空港局港営課へ。

【電話】093-321-5960

◆北九州市社会福祉協議会の職員(嘱託員)

いずれも勤務は4月から

場所：北九州市社会福祉協議会(戸畑駅前、ウェルとばた8階)など

▽一般事務

定員：10人程度

▽社会福祉士

対象：社会福祉士の資格を持つか3月末までに取得見込みの人。

定員：若干名

▽介護支援専門員

対象：介護支援専門員の資格を持つ人。

定員：若干名。

▽共通の内容

第1次試験は1月26日(土)。申し込みは1月11日まで。

採用案内は各区役所総務企画課・出張所などで配布中。

詳細は同協議会へ。

【電話】093-882-4401