■学校校務員(臨時職員)登録者を募集
市立学校で業務が発生した時に登録者から随時任用します。
登録にあたり試験あり。
名簿の有効期間は4月1日～来年3月31日。
試験は2月10日(日)。
申し込みは1月4～25日。
募集案内は1月4日から各区役所総務企画課・出張所などで配布。
詳細は教育委員会教職員課へ。
【電話】093-582-2372
■市立学校の講師登録者を募集
勤務は小・中学校、特別支援学校で。
対象：教員か栄養士の免許を持つ人。
申し込みは2月28日まで。
詳細は教育委員会教職員課へ。
【電話】093-582-2372
■福岡県ふぐ処理師試験
日時：3月7日(木)9～17時
場所：中村調理製菓専門学校(福岡市)
費用：1万7000円。
申し込みは1月7～21日。
受験資格など詳細：
・保健所東部生活衛生課【電話】093-522-8728
・同西部生活衛生課【電話】093-642-1818
・各区役所健康相談コーナー(小倉北・八幡西区は除く)
■ポリテクセンター福岡の職業訓練生を募集
期間は3～8月。
募集は住宅リフォーム技術科、企業実習付住宅リフォーム技術科、電気設備技術科、CADものづくりサポート科。
対象：求職者(「CADものづくりサポート科」は女性だけ)。
定員：各科4～26人。
費用：教材費など実費。託児(無料)は問い合わせを。
ハローワークへの求職登録が必要。
試験は2月20日(水)。
申し込みは1月8日～2月13日。
詳細はポリテクセンター福岡(八幡西区穴生3丁目)へ。
【電話】093-641-6909
▽施設見学会毎月2回実施しています。日程など詳細は同施設へ。
■自衛隊就職説明会
募集・採用試験説明など。
▽自衛隊福岡地方協力本部北九州出張所(小倉南区北方5丁目)
日時：1月4日(金)
▽小倉南生涯学習センター(小倉南区役所横)
日時：1月6日(日)・13日(日)・14日(祝)・27日(日)。
▽共通の内容
13時30分～16時30分。
対象：昭和61年7月1日～平成13年4月1日に生まれた人。
詳細は自衛隊福岡地方協力本部北九州出張所へ。
【電話】093-963-7728