■学校校務員(臨時職員)登録者を募集

市立学校で業務が発生した時に登録者から随時任用します。

登録にあたり試験あり。

名簿の有効期間は4月1日～来年3月31日。

試験は2月10日(日)。

申し込みは1月4～25日。

募集案内は1月4日から各区役所総務企画課・出張所などで配布。

詳細は教育委員会教職員課へ。

【電話】093-582-2372

■市立学校の講師登録者を募集

勤務は小・中学校、特別支援学校で。

対象：教員か栄養士の免許を持つ人。

申し込みは2月28日まで。

詳細は教育委員会教職員課へ。

【電話】093-582-2372

■福岡県ふぐ処理師試験

日時：3月7日(木)9～17時

場所：中村調理製菓専門学校(福岡市)

費用：1万7000円。

申し込みは1月7～21日。

受験資格など詳細：

・保健所東部生活衛生課【電話】093-522-8728

・同西部生活衛生課【電話】093-642-1818

・各区役所健康相談コーナー(小倉北・八幡西区は除く)

■ポリテクセンター福岡の職業訓練生を募集

期間は3～8月。

募集は住宅リフォーム技術科、企業実習付住宅リフォーム技術科、電気設備技術科、CADものづくりサポート科。

対象：求職者(「CADものづくりサポート科」は女性だけ)。

定員：各科4～26人。

費用：教材費など実費。託児(無料)は問い合わせを。

ハローワークへの求職登録が必要。

試験は2月20日(水)。

申し込みは1月8日～2月13日。

詳細はポリテクセンター福岡(八幡西区穴生3丁目)へ。

【電話】093-641-6909

▽施設見学会毎月2回実施しています。日程など詳細は同施設へ。

■自衛隊就職説明会

募集・採用試験説明など。

▽自衛隊福岡地方協力本部北九州出張所(小倉南区北方5丁目)

日時：1月4日(金)

▽小倉南生涯学習センター(小倉南区役所横)

日時：1月6日(日)・13日(日)・14日(祝)・27日(日)。

▽共通の内容

13時30分～16時30分。

対象：昭和61年7月1日～平成13年4月1日に生まれた人。

詳細は自衛隊福岡地方協力本部北九州出張所へ。

【電話】093-963-7728