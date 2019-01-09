■元気はつらつスクール

ストレッチやニュースポーツなど。

日時：2月7～28日の毎週木曜日(全4回)9時30分～11時30分

場所：もじ少年自然の家

対象：60歳以上。

定員：30人。

費用：400円。

申し込みは、はがき(1人だけ)に基本事項と生年月日、性別を書いて1月15日までに同施設へ。

〒801-0812門司区大字喜多久784-1

【電話】093-341-1128

■北九州パレスの講座

(1)こども絵画体験講座

日時：2月3日(日)・10日(日)・17日(日)(全3回)の10～11時30分。

対象：小学生。

定員：先着15人。

費用：2500円。

(2)初めての三味線講座「黒田節を弾く!」

日時：2月6～27日の毎週水曜日(全4回)18時30分～20時30分。

定員：先着10人。

費用：2520円(34歳以下は2000円)。

(3)はじめてのハワイアンキルト講座

日時：2月7日(木)・14日(木)(全2回)の13～15時。

定員：先着20人。

費用：2500円。

申し込みは電話で(2)(3)は1月4日、(1)は5日から北九州パレス(小倉北区井堀5丁目)へ。

【電話】093-651-4600