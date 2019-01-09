■成長戦略フォーラム

元ボーイング・ジャパン社長のロバート・M・オアーさんによる講話「歴史を変えたアメリカの数々の大統領選挙」。同時通訳あり。

日時：1月15日(火)15時30分～17時

場所：北九州国際会議場(小倉駅北側)

定員：先着100人

申し込みは1月4日からアジア成長研究所へ。

【電話】093-583-6202

■外国語学部国際関係学科周年記念イベント

エシカル協会代表理事・末吉里花さんによる講演「私たちの選択が未来を変える～エシカル消費のすすめ」。

日時：1月21日(月)14時40分～16時10分

場所：北九州市立大学北方キャンパス(小倉南区北方4丁目)

定員：先着50人

申し込みは1月4日から同大学学務第一課へ。

【電話】093-964-4031

■人権を考える企業のつどい

ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也さんによる講演「イクボス式マネジメント」と、人権映画「人権啓発は企業にどんな力をもたらすのか」の上映。

日時：1月22日(火)14～15時50分

場所：ムーブ(小倉北区大手町)

手話通訳・要約筆記あり。

問い合わせは教育委員会企画調整課へ。

【電話】093-582-2357

【FAX】093-581-5871

■イノベーションフォーラム

テーマは「ロボットとイノベーション」。講師は日本ロボット学会会長・澤俊裕さんほか。

日時：1月25日(金)15～17時

場所：イノベーションギャラリー(八幡東区東田2丁目)

定員：100人

申し込みは1月24日までに同施設へ。

【電話】093-663-5411

■市民公開講座「最新の内視鏡下手術について」

講師は市立医療センター・水谷孝弘消化器内科主任部長ほか。

日時：2月23日(土)14～16時

場所：商工貿易会館2階(小倉北区古船場町)

手話通訳を希望する人は1月18日までに問い合わせを。

問い合わせは市立医療センター事務局管理課へ。

【電話】093-541-1831

【FAX】093-533-8693