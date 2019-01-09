■美術館黒崎市民ギャラリー
〒806-0021八幡西区黒崎3丁目15-3、コムシティ3階
休所日：開催期間以外
▽新春書作展
日時：1月4日(金)～6日(日)の9時(4日は13時)～18時(6日は16時まで)
▽はじめての水墨画
日時：1月7日(月)～13日(日)の10時(7日は12時)～17時(13日は16時まで)
▽西川幸夫スケッチ・淡彩「四季彩」フランス展
日時：1月7日～13日の9時(7日は10時30分)～18時(13日は17時まで)
▽行動美術福岡展
日時：1月14日(祝)～20日(日)の9時30分(14日は12時)～17時30分(20日は17時まで)
▽虹水彩画会
日時：1月21日(月)～27日(日)の10～17時(27日は16時まで)
▽全日本写真連盟写友水巻支部展
日時：1月21日～27日の9時(21日は13時)～18時(27日は17時まで)。
問合せ：【電話】093-644-5206
■児童文化科学館
〒805-0068八幡東区桃園3丁目1-5
開所時間：9～17時(入館は16時30分まで)
休所日：月曜日(祝・休日のときは開館し翌日が休館)、12月29日～1月3日
(1)サイエンスショー「バチッと決めよう!静電気」
日時：1月14日(祝)14～14時50分。
(2)星の観望の夕べ
プラネタリウム観覧後、望遠鏡で星空を観察します。
日時：1月19日(土)18時30分～20時。
対象：中学生以下は保護者の参加が必要。
定員：先着100人。
費用：入館料が必要。
(3)おもちゃ病院
簡単なおもちゃ(ゲーム機は除く)の修理。
日時：1月20日(日)10～12時、13～16時(受け付けは10～12時)。
費用：部品代は実費。
(4)科学教室「静電気を利用したおもしろ工作」
日時：1月27日(日)10～11時30分。
対象：小学生(小学3年生以下は保護者同伴)。
定員：25人。
費用：300円。
▽共通の内容
申し込みは(2)(4)は必要。(2)は電話で1月5日から、(4)は往復はがき(3人まで)に基本事項を書いて17日までに同館へ。
問合せ：【電話】093-671-4566
■文学館
〒803-0813小倉北区城内4-1
開所時間：9時30分～18時(入館は17時30分まで)
休所日：月曜日(祝・休日のときは開館し翌日が休館)、12月29日～1月3日
◆光草書道展「文学と書の交わり」
▽展示
文学の作品をテーマとした書道作品約50点。
日時：1月12日(土)～20日(日)
▽講演会「世界を渡るシェイクスピアと書道」
講師は北九州市立大学准教授のアダム・ヘイルズさん。
日時：1月13日(日)13～14時30分。
問合せ：【電話】093-571-1505
■環境ミュージアム
〒805-0071八幡東区東田2丁目2-6
開所時間：9～17時(入館は16時30分まで)
休所日：月曜日(祝・休日のときは開館し翌日が休館)、12月29日～1月3日
(1)地球の道
地球の不思議や環境問題などを歩きながら学びます。
日時：1月6～27日の毎週日曜日10時30分～12時と13時30分～15時。
対象：小学4年生以上。
費用：一般500円、高校生以下250円。
荒天中止。
(2)1日で完成!古布ぞうり作り
日時：2月9日(土)、3月9日(土)の10～15時。
対象：18歳以上。
定員：各日10人。
費用：200円。
(3)親子deクッキング
チキン南蛮とカレーマカロニサラダを作ります。
日時：2月10日(日)10～13時。
対象：小学3年生以上と保護者(1組子ども2人、保護者1人まで)。
定員：先着10組。
費用：1人1200円。
▽共通の内容
申し込みは(2)(3)は必要。(3)は電話で1月4日から、(2)は往復はがき(2人まで)に基本事項を書いて21日までに同施設へ。
問合せ【電話】093-663-6751