■美術館黒崎市民ギャラリー

〒806-0021八幡西区黒崎3丁目15-3、コムシティ3階

休所日：開催期間以外

▽新春書作展

日時：1月4日(金)～6日(日)の9時(4日は13時)～18時(6日は16時まで)

▽はじめての水墨画

日時：1月7日(月)～13日(日)の10時(7日は12時)～17時(13日は16時まで)

▽西川幸夫スケッチ・淡彩「四季彩」フランス展

日時：1月7日～13日の9時(7日は10時30分)～18時(13日は17時まで)

▽行動美術福岡展

日時：1月14日(祝)～20日(日)の9時30分(14日は12時)～17時30分(20日は17時まで)

▽虹水彩画会

日時：1月21日(月)～27日(日)の10～17時(27日は16時まで)

▽全日本写真連盟写友水巻支部展

日時：1月21日～27日の9時(21日は13時)～18時(27日は17時まで)。

問合せ：【電話】093-644-5206

■児童文化科学館

〒805-0068八幡東区桃園3丁目1-5

開所時間：9～17時(入館は16時30分まで)

休所日：月曜日(祝・休日のときは開館し翌日が休館)、12月29日～1月3日

(1)サイエンスショー「バチッと決めよう!静電気」

日時：1月14日(祝)14～14時50分。

(2)星の観望の夕べ

プラネタリウム観覧後、望遠鏡で星空を観察します。

日時：1月19日(土)18時30分～20時。

対象：中学生以下は保護者の参加が必要。

定員：先着100人。

費用：入館料が必要。

(3)おもちゃ病院

簡単なおもちゃ(ゲーム機は除く)の修理。

日時：1月20日(日)10～12時、13～16時(受け付けは10～12時)。

費用：部品代は実費。

(4)科学教室「静電気を利用したおもしろ工作」

日時：1月27日(日)10～11時30分。

対象：小学生(小学3年生以下は保護者同伴)。

定員：25人。

費用：300円。

▽共通の内容

申し込みは(2)(4)は必要。(2)は電話で1月5日から、(4)は往復はがき(3人まで)に基本事項を書いて17日までに同館へ。

問合せ：【電話】093-671-4566

■文学館

〒803-0813小倉北区城内4-1

開所時間：9時30分～18時(入館は17時30分まで)

休所日：月曜日(祝・休日のときは開館し翌日が休館)、12月29日～1月3日

◆光草書道展「文学と書の交わり」

▽展示

文学の作品をテーマとした書道作品約50点。

日時：1月12日(土)～20日(日)

▽講演会「世界を渡るシェイクスピアと書道」

講師は北九州市立大学准教授のアダム・ヘイルズさん。

日時：1月13日(日)13～14時30分。

問合せ：【電話】093-571-1505

■環境ミュージアム

〒805-0071八幡東区東田2丁目2-6

開所時間：9～17時(入館は16時30分まで)

休所日：月曜日(祝・休日のときは開館し翌日が休館)、12月29日～1月3日

(1)地球の道

地球の不思議や環境問題などを歩きながら学びます。

日時：1月6～27日の毎週日曜日10時30分～12時と13時30分～15時。

対象：小学4年生以上。

費用：一般500円、高校生以下250円。

荒天中止。

(2)1日で完成!古布ぞうり作り

日時：2月9日(土)、3月9日(土)の10～15時。

対象：18歳以上。

定員：各日10人。

費用：200円。

(3)親子deクッキング

チキン南蛮とカレーマカロニサラダを作ります。

日時：2月10日(日)10～13時。

対象：小学3年生以上と保護者(1組子ども2人、保護者1人まで)。

定員：先着10組。

費用：1人1200円。

▽共通の内容

申し込みは(2)(3)は必要。(3)は電話で1月4日から、(2)は往復はがき(2人まで)に基本事項を書いて21日までに同施設へ。

問合せ【電話】093-663-6751