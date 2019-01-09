◆こころの健康相談・アルコール相談

日時：1月8日(火)13時30分～15時

場所：八幡東区役所

申し込み：7日までに八幡東区役所「高齢者・障害者相談」コーナーへ

【電話】093-671-4800

◆境界問題相談会

内容：土地家屋調査士が応じます。

日時：1月9日(水)13～16時

場所：福岡県土地家屋調査士会北九州支部(小倉北区田町)

問い合わせ：同会事務局

【電話】092-741-5780

◆法律人権相談

内容：弁護士や人権擁護委員が応じます。

日時：1月10日(木)13時30分～16時30分

場所：八幡東区役所

定員：先着12組

申し込み：9日(水)8時30分から八幡東区役所総務企画課へ

【電話】093-661-0039

◆行政相談

内容：行政相談委員が応じます

日時：1月17日(木)13～16時

場所：八幡東区社会福祉センター(西丸山町)

問い合わせ：八幡東区役所総務企画課

【電話】093-661-0039

◆高齢者・障害者あんしん法律相談

内容：弁護士が応じます

日時：1月17日(木)13～17時

場所：八幡東区役所

対象：おおむね65歳以上の要援護者やその家族など

申し込み：1月11日までに同区役所「高齢者・障害者相談」コーナーへ

【電話】093-671-4800

◆交通事故相談

内容：賠償問題などの相談に交通事故相談員が応じます。

日時：1月21日(月)10～16時

場所：八幡東区社会福祉センター

定員：5人

申し込み：電話で1月18日15時30分までに安全・安心相談センター(交通事故相談)へ

【電話】093-582-2511

※事前に予約が必要

◆子育て女性就職支援センターの出張相談

内容：専門アドバイザーが応じます。

日時：1月22日(火)10時10分～15時10分

場所：子どもの館(黒崎駅西側、コムシティ7階)

対象：女性の求職者

定員：4人

申し込み：電話で1月18日までに福岡県子育て女性就職支援センターへ

【電話】093-533-6637

◆高齢者等住宅相談

内容：介護の必要な高齢者や障害者のための住まいづくりや住宅改造など

日時：随時

場所：八幡東区役所

※事前の申し込みが必要

問い合わせ：八幡東区役所「高齢者・障害者相談」コーナー

【電話】093-671-4800