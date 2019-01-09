◆交通事故相談

内容：損害賠償などの相談に交通事故相談員が応じます

日時：1月8日(火)・22日(火)の10～16時

場所：八幡西区役所(黒崎駅西側、コムシティ4階)

定員：各日5人

申し込み：電話で1月7日(22日実施分は21日)15時30分までに安全・安心相談センター(交通事故相談)へ

【電話】093-582-2511

※事前に予約が必要。

◆境界問題相談会

内容：土地家屋調査士が応じます。

日時：1月9日(水)13～16時

場所：福岡県土地家屋調査士会北九州支部(小倉北区田町)

問い合わせ：同会事務局

【電話】092-741-5780

◆行政相談

内容：行政に関する相談や苦情、要望などに行政相談委員が応じます。

日時：1月10日(木)・24日(木)の10～15時

場所：八幡西区役所(コムシティ4階)

問い合わせ：同区役所総務企画課広報広聴係

【電話】093-642-0039

◆法律人権相談

内容：金銭・土地・家屋・相続・親族などの相談に弁護士が、いじめ・虐待や悩み事などの相談に人権擁護委員が応じます。

日時：1月15日(火)13時30分～16時30分

場所：八幡西区役所(コムシティ6階)

定員：先着24組

申し込み：電話で1月11日8時30分から同区役所総務企画課広報広聴係へ

【電話】093-642-0039

◆穴生学舎健康相談「みんなの保健室」

内容：医療、介護、疾病予防、感染予防などの相談に看護師が応じます

日時：1月16日(水)12～13時

場所：穴生学舎(鉄竜1丁目)

【電話】093-645-6688

◆高齢者・障害者あんしん法律相談

内容：弁護士が応じます。

日時：1月17日(木)13～17時

場所：八幡西区役所(コムシティ4階)

対象：おおむね65歳以上の要援護者やその家族など

申し込み：1月11日までに同区役所「高齢者・障害者相談」コーナーへ

【電話】093-645-4800

◆子育て女性就職支援センターの出張相談

内容：子育て中の働きたい女性の相談に専門アドバイザーが応じます。

日時：1月22日(火)10時10分～15時10分

場所：子どもの館(黒崎駅西側、コムシティ7階)

対象：女性の求職者

定員：4人

申し込み：電話で1月18日までに福岡県子育て女性就職支援センターへ

【電話】093-533-6637

◆高齢者等住宅相談

内容：介護の必要な高齢者や障害者のための住まいづくりや住宅改造などの相談に応じます。

日時：随時

場所：八幡西区役所(コムシティ4階)

申し込み：事前に同区役所「高齢者・障害者相談」コーナーへ

【電話】093-645-4800