◆八幡西図書館

【電話】093-642-1186

◇おはなし会

日時：5日(土)・13日(日)・20日(日)、2月2日(土)の11～11時30分と9日(水)16～16時30分と20日(日)14～15時15分と27日(日)14～14時30分。

◇赤ちゃん向けおはなし会

日時：毎週水曜日(2日は除く)の11～11時20分

◇英語でおはなし会

日時：19日(土)11～11時30分

◇映画上映会「アンデルセン物語」

日時：24日(木)14～16時

定員：先着35人

申し込み：4日から同館へ

◇元キッズおたのしみ会

内容：工作・絵本の読み聞かせなど

日時：26日(土)11～12時

定員：先着15人

申し込み：4日から同館へ

◇おりがみ教室

日時：2月2日(土)14～15時

対象：3歳以上

定員：先着20人

申し込み：1月8日から同館へ。

◆折尾こどもと母のとしょかん

【電話】093-601-1999

◇赤ちゃんのおはなし会

日時：10日(木)10時30分～11時

◇ 新春! 八幡かるた大会

内容：図書館オリジナルのかるたを使います

日時：14日(祝)10時30分～11時

◇しかくママといっしょのおはなし会

日時：17日(木)10時30分～11時

◇たのしくABC

内容：英語の先生による読み聞かせなど

日時：20日(日)11～11時30分

◇大人の折り紙

日時：26日(土)11～12時

対象：20歳以上

定員：5人

申し込み：4日から同館へ

◆八幡南こどもと母のとしょかん

【電話】093-618-8441

◇親子で楽しい絵本タイム

日時：9日(水)11～11時20分と16日(水)11時30～50分

対象：3歳以下の幼児と保護者

◇絵本のじかん このゆびとーまれ!

日時：11日(金)11～11時20分

◇世界のおはなし☆ひろば

内容：外国語の絵本の読み聞かせ

日時：12日(土)14～14時30分

◇お楽しみ会

日時：26日(土)11～12時

休館日：毎週月曜日(14日は除く)と1日(祝)～3日(木)・15日(火)・31日(木)