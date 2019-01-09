◆八幡西図書館
【電話】093-642-1186
◇おはなし会
日時：5日(土)・13日(日)・20日(日)、2月2日(土)の11～11時30分と9日(水)16～16時30分と20日(日)14～15時15分と27日(日)14～14時30分。
◇赤ちゃん向けおはなし会
日時：毎週水曜日(2日は除く)の11～11時20分
◇英語でおはなし会
日時：19日(土)11～11時30分
◇映画上映会「アンデルセン物語」
日時：24日(木)14～16時
定員：先着35人
申し込み：4日から同館へ
◇元キッズおたのしみ会
内容：工作・絵本の読み聞かせなど
日時：26日(土)11～12時
定員：先着15人
申し込み：4日から同館へ
◇おりがみ教室
日時：2月2日(土)14～15時
対象：3歳以上
定員：先着20人
申し込み：1月8日から同館へ。
◆折尾こどもと母のとしょかん
【電話】093-601-1999
◇赤ちゃんのおはなし会
日時：10日(木)10時30分～11時
◇ 新春! 八幡かるた大会
内容：図書館オリジナルのかるたを使います
日時：14日(祝)10時30分～11時
◇しかくママといっしょのおはなし会
日時：17日(木)10時30分～11時
◇たのしくABC
内容：英語の先生による読み聞かせなど
日時：20日(日)11～11時30分
◇大人の折り紙
日時：26日(土)11～12時
対象：20歳以上
定員：5人
申し込み：4日から同館へ
◆八幡南こどもと母のとしょかん
【電話】093-618-8441
◇親子で楽しい絵本タイム
日時：9日(水)11～11時20分と16日(水)11時30～50分
対象：3歳以下の幼児と保護者
◇絵本のじかん このゆびとーまれ!
日時：11日(金)11～11時20分
◇世界のおはなし☆ひろば
内容：外国語の絵本の読み聞かせ
日時：12日(土)14～14時30分
◇お楽しみ会
日時：26日(土)11～12時
休館日：毎週月曜日(14日は除く)と1日(祝)～3日(木)・15日(火)・31日(木)