■サザンクスミュージカルVol.9 Start Line returns

今度は和太鼓とコラボレーション!

《Actor》

ぱふぉーまんす集団センゲキ

C・M・C筑後ミュージカルカンパニー

一般公募の市民の皆様

サザンクス筑後タップダンス講座生

《演奏》

和太鼓UNIT壱打

1月27日(日)

サザンクス筑後小ホール

全席自由

14：00開演(13：30開場)

一般2000円/4歳～高校生1000円

(Lコード：82224)

(Pコード：490-710)

■スターダスト レビューライブツアー還暦少年

6月8日(土)

サザンクス筑後大ホール

17：30開演(17：00開場)

全席指定 6900円

※未就学児入場不可

※ジュニア割引(25歳以下)：5900円

シニア割引(65歳以上)：5900円

(当日年齢確認できるものを持参していただき、当日キャッシュバック)

※障がい者(児)介助者割引：5900円

(ご本人+介助者。障がい手帳を持参していただき、当日キャッシュバック)

▽チケット会員先行発売 1月12日(土)

▽一般発売 3月2日(土)

・サザンクス筑後窓口 朝9：00～ 電話予約は翌朝9：00～

・ローソンチケット(Lコード：81542 3/2 朝10：00～)

・チケットぴあ(Pコード：130-491 3/2 朝10：00～)

■サザンクス筑後新春恒例 春風亭小朝独演会

サザンクス筑後小ホール

2月16日(土)

発売中

15：00開演(14：40開場)

全席指定 3000円(当日3500円)

※未就学児入場不可

(Lコード：82299)

(Pコード：490-711)

開催予定の公演・イベントに関してのくわしい情報ならびにチケット取扱い施設及び店舗についてはサザンクス筑後ホームページをご覧ください。

http://www.sathankusu-chikugo.or.jp

■1月の催し物

《1月の休館日》1,2,3,7,15,21,28

◇大きな催し物が重なった際は、駐車場が混雑します。満車になることもあります。公共交通機関や乗り合いでの来場にご協力ください。

◇催し物によっては、主催者側の都合により掲載していないものもあります。

◇催しの詳細は、各主催者までお問い合わせください。

※2020年2月ホール利用受付開始日：2月1日(金)

タクシーサービス：タクシーサービスがあります。詳細につきましては、筑後市ホームページの広報ちくご1月号をご確認ください。

問合せ：

【電話】0942-54-1200

公益財団法人筑後市文化振興公社

〒833-0047筑後市大字若葉1104

【E-mail】sazankus@abelia.ocn.ne.jp