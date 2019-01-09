■今月の衛生行事

※場所は全て保健センターです。

◆乳幼児健診

※母子健康手帳を持ってきてください。体調不良などで受診できないときは連絡してください。

◆各種教室・相談

◆2月の予約が必要な教室・相談は…

※「もうすぐパパママ教室」の申し込みは、電子申請でもできます。市ホームページか筑後市ホームページの広報ちくご1月号のQRコードから申し込んでください。

■在宅医

市内の所在地は大字表記。時間は診療時間

▽日曜祝日在宅医(9：00～17：00)

●1月1～3日

筑後市立病院(和泉)

【電話】0942-53-7511

●1月6日

・中村クリニック(野町)

【電話】0942-52-7311

・まるおか小児科内科医院(和泉)

【電話】0942-53-2041

●13日

・寺崎脳神経外科(山ノ井)

【電話】0942-42-1234

※「寺崎脳神経外科」の「崎」の正式表記はたつさきです

・川上小児科医院(徳久)

【電話】0942-54-0630

●14日

・加藤田整形外科医院(熊野)

【電話】0942-53-6811

・平井医院(和泉)

【電話】0942-53-2353

●20日

・川村皮膚科形成外科医院(山ノ井)

【電話】0942-53-3051

・植田病院(西牟田)

【電話】0942-53-5161

●27日

・馬田医院(山ノ井)

【電話】0942-53-2563

・杉村こどもクリニック(水田)

【電話】0942-52-8915

▽広域眼科日曜祝日在宅医(9：00～17：00)

●1日

久留米おの眼科医院(久留米市東町)

【電話】0942-46-7724

●2日

実吉眼科医院(久留米市天神町)

【電話】0942-34-5828

●3日

石川眼科医院(久留米市荘島町)

【電話】0942-34-1881

●6日

槇眼科医院(久留米市城南町)

【電話】0942-32-4807

●13日

山下眼科医院(山ノ井)

【電話】0942-53-2225

●14日

橋本眼科医院(小郡市大板井)

【電話】0942-72-2335

●20日

林眼科医院(久留米市東町)

【電話】0942-32-2168

●27日

しらお眼科クリニック(久留米市野伏間)

【電話】0942-51-4100

▽福岡県小児救急医療電話相談

平日19：00～翌7：00

土曜日12：00～翌7：00 聖マリア病院など【電話】#8000

日曜日・祝日7：00～翌7：00

▽休日当番薬局

日曜日、祝日に開いている薬局を、八女筑後薬剤師会のホームページで確認することができます。

【URL】http://ycpa.info

▽歯科日曜祝日在宅診療(10：00～16：00)

●1日

・城崎歯科医院(水田)

【電話】0942-53-8205

※「城崎歯科医院」の「崎」の正式表記はたつさきです

・はら歯科クリニック(広川町大字吉常)

【電話】0943-24-8363

●2日

・永田歯科医院(水田)

【電話】0942-52-2133

・姫野歯科医院(広川町大字六田)

【電話】0943-32-0155

●3日

・山口歯科医院(尾島)

【電話】0942-53-3256

・はまさき歯科クリニック(広川町大字川上)

【電話】0943-32-7800

●6日

山村歯科医院(蔵数)

【電話】0942-53-3106

●13日

下川歯科医院(和泉)

【電話】0942-53-7720

●14日

山本歯科医院(八女市本町)

【電話】0943-24-3305

●20日

よしいずみ歯科(長浜)

【電話】0942-42-3555

●27日

中村歯科医院(八女市本町)

【電話】0943-24-4482

▽広域耳鼻咽喉科日曜祝日在宅医(9：00～17：00)

●1日

まえだ耳鼻咽喉科クリニック(八女市稲富)

【電話】0943-30-1187

●2日

三橋耳鼻咽喉科クリニック(久留米市日吉町)

【電話】0942-32-2720

●3日

はかたみち耳鼻咽喉科(久留米市東櫛原町)

【電話】0942-38-0801

●6日

平木医院(みやま市瀬高町)

【電話】0944-62-3405

●13日

ふじたクリニック(久留米市長門石)

【電話】0942-38-2816

●14日

まなこ耳鼻咽喉科クリニック(佐賀県みやき町)

【電話】0942-89-1733

●20日

松田耳鼻咽喉科医院(大川市大字榎津)

【電話】0944-88-2100

●27日

広瀬耳鼻咽喉科医院(久留米市天神町)

【電話】0942-32-1587

▽夜間小児救急診療(19：00～22：00)

※受付は21：30まで

月・水・金曜日：公立八女総合病院(八女市高塚)

【電話】0943-23-4131

火・木曜日：筑後市立病院

【電話】0942-53-7511

▽日曜祝日小児救急診療(9：00～15：00)

※受付は14：30まで

●1・2・6・14・20日：公立八女総合病院

【電話】0943-23-4131

●3・13・27日：筑後市立病院

【電話】0942-53-7511

▽救急指定病院

筑後市立病院

【電話】0942-53-7511

病院によって受付時間と診療時間が異なる場合があります。事前に問い合わせてください。

問合せ：健康づくり課

【電話】0942-53-4231