■今月の衛生行事
※場所は全て保健センターです。
◆乳幼児健診
※母子健康手帳を持ってきてください。体調不良などで受診できないときは連絡してください。
◆各種教室・相談
◆2月の予約が必要な教室・相談は…
※「もうすぐパパママ教室」の申し込みは、電子申請でもできます。市ホームページか筑後市ホームページの広報ちくご1月号のQRコードから申し込んでください。
■在宅医
市内の所在地は大字表記。時間は診療時間
▽日曜祝日在宅医(9：00～17：00)
●1月1～3日
筑後市立病院(和泉)
【電話】0942-53-7511
●1月6日
・中村クリニック(野町)
【電話】0942-52-7311
・まるおか小児科内科医院(和泉)
【電話】0942-53-2041
●13日
・寺崎脳神経外科(山ノ井)
【電話】0942-42-1234
※「寺崎脳神経外科」の「崎」の正式表記はたつさきです
・川上小児科医院(徳久)
【電話】0942-54-0630
●14日
・加藤田整形外科医院(熊野)
【電話】0942-53-6811
・平井医院(和泉)
【電話】0942-53-2353
●20日
・川村皮膚科形成外科医院(山ノ井)
【電話】0942-53-3051
・植田病院(西牟田)
【電話】0942-53-5161
●27日
・馬田医院(山ノ井)
【電話】0942-53-2563
・杉村こどもクリニック(水田)
【電話】0942-52-8915
▽広域眼科日曜祝日在宅医(9：00～17：00)
●1日
久留米おの眼科医院(久留米市東町)
【電話】0942-46-7724
●2日
実吉眼科医院(久留米市天神町)
【電話】0942-34-5828
●3日
石川眼科医院(久留米市荘島町)
【電話】0942-34-1881
●6日
槇眼科医院(久留米市城南町)
【電話】0942-32-4807
●13日
山下眼科医院(山ノ井)
【電話】0942-53-2225
●14日
橋本眼科医院(小郡市大板井)
【電話】0942-72-2335
●20日
林眼科医院(久留米市東町)
【電話】0942-32-2168
●27日
しらお眼科クリニック(久留米市野伏間)
【電話】0942-51-4100
▽福岡県小児救急医療電話相談
平日19：00～翌7：00
土曜日12：00～翌7：00 聖マリア病院など【電話】#8000
日曜日・祝日7：00～翌7：00
▽休日当番薬局
日曜日、祝日に開いている薬局を、八女筑後薬剤師会のホームページで確認することができます。
【URL】http://ycpa.info
▽歯科日曜祝日在宅診療(10：00～16：00)
●1日
・城崎歯科医院(水田)
【電話】0942-53-8205
※「城崎歯科医院」の「崎」の正式表記はたつさきです
・はら歯科クリニック(広川町大字吉常)
【電話】0943-24-8363
●2日
・永田歯科医院(水田)
【電話】0942-52-2133
・姫野歯科医院(広川町大字六田)
【電話】0943-32-0155
●3日
・山口歯科医院(尾島)
【電話】0942-53-3256
・はまさき歯科クリニック(広川町大字川上)
【電話】0943-32-7800
●6日
山村歯科医院(蔵数)
【電話】0942-53-3106
●13日
下川歯科医院(和泉)
【電話】0942-53-7720
●14日
山本歯科医院(八女市本町)
【電話】0943-24-3305
●20日
よしいずみ歯科(長浜)
【電話】0942-42-3555
●27日
中村歯科医院(八女市本町)
【電話】0943-24-4482
▽広域耳鼻咽喉科日曜祝日在宅医(9：00～17：00)
●1日
まえだ耳鼻咽喉科クリニック(八女市稲富)
【電話】0943-30-1187
●2日
三橋耳鼻咽喉科クリニック(久留米市日吉町)
【電話】0942-32-2720
●3日
はかたみち耳鼻咽喉科(久留米市東櫛原町)
【電話】0942-38-0801
●6日
平木医院(みやま市瀬高町)
【電話】0944-62-3405
●13日
ふじたクリニック(久留米市長門石)
【電話】0942-38-2816
●14日
まなこ耳鼻咽喉科クリニック(佐賀県みやき町)
【電話】0942-89-1733
●20日
松田耳鼻咽喉科医院(大川市大字榎津)
【電話】0944-88-2100
●27日
広瀬耳鼻咽喉科医院(久留米市天神町)
【電話】0942-32-1587
▽夜間小児救急診療(19：00～22：00)
※受付は21：30まで
月・水・金曜日：公立八女総合病院(八女市高塚)
【電話】0943-23-4131
火・木曜日：筑後市立病院
【電話】0942-53-7511
▽日曜祝日小児救急診療(9：00～15：00)
※受付は14：30まで
●1・2・6・14・20日：公立八女総合病院
【電話】0943-23-4131
●3・13・27日：筑後市立病院
【電話】0942-53-7511
▽救急指定病院
筑後市立病院
【電話】0942-53-7511
病院によって受付時間と診療時間が異なる場合があります。事前に問い合わせてください。
問合せ：健康づくり課
【電話】0942-53-4231