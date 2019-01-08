【AFCアジアカップグループステージ第1節】IRQがVNMから逆転勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月8日 (火)、Zayed Sports City Stadiumでイラク代表男子 vs ベトナム代表男子の試合が行われました。

前半、IRQはVNMに攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、IRQは1点、VNMは2点と、ビハインド。

後半開始後、IRQはVNMの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは3 - 2となり、IRQは、1点差でVNMを降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ イラク代表男子

GK 1 ジャラル ハッサン

DF 2 アフメド イブラヒム

DF 3 フランス ジア

DF 5 アリ ファエズ

DF 6 アリ アドナン

DF 23 ワリード サリム

MF 7 サファー ハディ

MF 8 オサマ ジャッバル

MF 9 アフメド ヤシーン

MF 16 フセイン アルサエディ

FW 10 モハナド アリ

GK 12 モハンメド カッシド

GK 20 モハンメド ハミード

DF 4 サード ナティク

DF 17 アラー アリムハウィ

DF 22 レビン スラカ

MF 11 フマム タリク

MF 13 バシャル レサン

MF 14 アムジェド アットワン

FW 18 アイメン フセイン

FW 19 モハンメド ダウード

FW 21 アラー アッバス

■ ベトナム代表男子

GK 23 ダン バン ラム

DF 2 ドー ズイ マイン

DF 3 クエ ゴック ハイ

DF 4 ブイ ティエン ズン

MF 6 ルオン スアン チュン

MF 8 グエン チョン ホアン

MF 12 グエン フォン ホン ズイ

MF 16 ドー フン ズン

MF 19 グエン クアン ハイ

MF 20 ファン バン ドゥック

FW 10 グエン コン フオン

GK 1 ブイ ティエン ドゥン

GK 13 グエン トゥアン マイン

DF 5 ドゥアン バン ハウ

DF 17 ホー タン タイ

DF 21 グエン タイン チュン

MF 7 グエン フイ フン

MF 11 ガン バン ダイ

MF 14 チャン ミン ブオン

MF 15 ファム ドゥック フイ

FW 9 グエン バン トアン

FW 18 ハー ドゥック チン

FW 22 グエン ティエン リン