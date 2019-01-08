【AFCアジアカップグループステージ第1節】SAUがPRKを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月9日 (水)、Rashid Stadiumでサウジアラビア代表男子 vs 朝鮮民主主義人民共和国代表男子の試合が行われました。

前半、SAUは試合を有利に進め、PRKからリードを奪う展開。

前半終了時点で、SAUは2点、PRKは0点となる。

後半に入り、PRKはSAUのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、SAUは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、SAUは、4点もの大差をつけ、PRKを降しての勝利です。

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メンバー

■ サウジアラビア代表男子

GK 21 モハンメド アルオワイス

DF 2 モハンメド アルブライク

DF 4 アリ アルブライヒ

DF 13 ヤシル アルシャハラニ

DF 23 ムハンマド アルファティル

MF 10 サレム アルダウサリ

MF 11 ハタン バヒブリ

MF 14 アブドゥラー オタイフ

MF 16 フセイン アルモカハウィ

MF 20 アブドゥルアジズ アルビシ

FW 19 ファハド アルムワラド

GK 1 ワリード アリ

GK 22 モハンメド アルヤミ

DF 3 アブドゥルラー アルアムリ

DF 12 ハムダン アルシャムラニ

DF 17 スルタン アルガンナム

MF 6 アイマン アルクライフ

MF 7 ヌー アルムサ

MF 8 ヤヒア アルシェハリ

MF 15 イブラヒム ガレブ

MF 18 アブドゥルラフマン ガリーブ

FW 9 モハンメド アルサイアリ

■ 朝鮮民主主義人民共和国代表男子

GK 1 リ ミョングク

DF 2 キム チョルボム

DF 3 チャン グチョル

DF 4 キム ソンギ

DF 5 アン ソンイル

DF 23 リ イルジン

MF 15 リ ウンチョル

MF 16 リ ヨンジ

FW 7 ハン グァンソン

FW 10 パク クァンリョン

FW 11 チョン イルグァン

GK 18 シン ヒョク

GK 21 カン チュヒョク

DF 6 リ トンイル

DF 13 シム ヒョンジン

DF 17 リ チャンホ

MF 9 キム ヨンギル

MF 12 キム ギョンフン

MF 14 カン グッチョル

MF 20 チェ ソンヒョク

MF 22 リ グムチョル

FW 8 リ ヒョクチョル

FW 19 リム グァンヒョク