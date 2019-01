グラビアアイドルの熊田曜子が自身のインスタグラムを更新し、産後4ヶ月のときに撮影されたという水着の写真をアップした。インターネット上では、そのスタイルの良さに称賛の声があがっている。

■抜群のプロポーションを披露

View this post on Instagram

本日発売の「週刊現代」にグラビアが載ってるよ💓 実は2月8日に37冊目の写真集「gm37」を双葉社より発売が決まりました✨ 撮影は第三子出産産後4ヶ月が経った頃📷 いい部分も悪い部分も ありのまま見せてるから 良かったら見てほしいな💓 ちなみにタイトルの「gm37」の意味って分かるかな☺︎ #gm37 #gm #swimwear #ワンピース水着 #水着 #グラビア #写真集 #双葉社

A post shared by 熊田曜子(@kumadayoko) on Jan 7, 2019 at 4:39am PST

7日にインスタグラムを更新した熊田は、「本日発売の『週刊現代』にグラビアが載ってるよ」とコメントを添えて、2枚の写真をアップ。写真では、黒の水着を着用した姿を披露している。

投稿に書かれた文面によると、撮影が行われたのは第3子出産から4ヶ月が経った頃だという。「産後太り」という言葉があるように、出産後は体型の変化に悩む女性も多いが、熊田は見事なボディラインを作り上げている。

また熊田は2月8日に37冊目の写真集『gm37』が発売されることを報告。産後4ヶ月のときに撮ったものということもあり、「いい部分も悪い部分もありのまま見せてるから、良かったら見てほしいな」とつづった。

■ネットでは「キレイ」と称賛の声

熊田の披露した産後4ヶ月とは思えない抜群のスタイルには、「なんでこんなスタイルを維持できるんだろう」など称賛のコメントが寄せられている。

「やっばい。なんでこんなスタイル維持できるんだろう?」

「胸がキープできていてすごいです! 私は垂れちゃって困ってます…。おススメの運動とか体操とかブラとか、なんか対策はありますか?」

「子供を産んでる体じゃないよ。めっちゃキレイ」

「うわっ! お子さん産んでも、このスタイルはすごいと思います!!」

コメントの中には、「おススメの運動とかブラとか対策を教えてください」といったものも見られた。

■筋トレをする習慣がある人は約2割

しらべぇ編集部では、全国20~60代の男女1,357名を対象に、「トレーニング」についての調査を実施。その結果、「筋トレをする習慣がある」と回答したのは、全体のおよそ2割にとどまった。

今回、産後4ヶ月の頃の水着姿を披露した熊田。その抜群のプロポーションは、彼女が日々努力してきた成果にちがいない。