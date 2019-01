タレントのあびる優(32)が自身の公式インスタグラムに、ビキニ姿やすっぴん寝起き顔の写真を掲載し反響を呼んでいる。

■還暦の母と30代の娘

あびるは8日、母親が撮影したというすっぴん顔の写真をアップ。

「自撮りと、見せかけてママが撮ってた。私も娘が32歳になっても娘を愛しいと思うのかなぁ。。? 一緒に居る時は毎日同じベッドで一緒に寝るのが当たり前だから32歳の私が60歳のママを見るリアルな目線。

60歳のママが32歳の娘を見つめるリアルな目線。これからもずっとずっと一緒にいたいな。」

と、仲の良い親子関係を明かしている。

■4キロ太ってこのスリムさ

5日には、プールサイドでビニキを着用し寛いでいるセクシーな姿も公開。出産経験がある30代とは思えないスリムな体型だが、

「年末年始トレーニング怠けちゃって食べたい放題飲みたい放題 +4キロ自業自得。明るさ調整だけでは無理が生じてきた 不意打ち写真程怖いものはない 半目じゃないし、幸い三段腹には見えないし良しとしよう。

戒め用にアップ。角度的に脚長効果はアリ。笑笑 足の裏ばっちゅいねー PS不機嫌風に見えるだけでご機嫌です 盛れてる風にみせかけてるラッキーショット。笑」

と、4キロの正月太りをしたことを打ち明けている。

■泳いでいる写真が炎上気味

7日にはプールで気持ちよさそうに泳いでいる動画もアップ。コメント欄は若干荒れ気味で、「母親なのに遊びすぎ」といった趣旨の声も寄せられた。

それに対し夫である才賀紀左衛門は自身のインスタグラムで親子3人の写真を公開し、

「優ちゃんのお母さんが還暦ということもあり、いつも娘の子育てへの感謝を込めて今もタイでリフレッシュしてもらってます(中略)

僕が良いパパに見えるのは普段優ちゃんが良いママをしてくれてるおかげだと思います 皆さんそれぞれ意見など沢山あるかと思いますが、優ちゃんは、普段母親として本当に頑張ってくれているのでこの機会にリフレッシュしてもらってます」

と反論している。

■家族のサポートを受け子育て中

30代を迎えても美貌やスタイルは変わらず、ギャルっぽい華やかさと素朴なママの顔のバランスが絶妙なあびる優のSNS。

派手なキャラクターもあってかコメント欄は荒れがちだが、家族のサポートで楽しい子育てライフを送っていることが見て取れる。