テデスキ・トラックス・バンド、2月に最新アルバムのリリース、6月に来日公演が決定！

新世代3大ロック・ギタリストのひとりと称されるデレク・トラックスとブルース・シンガー兼ギタリストのスーザン・テデスキ夫妻が率いる大所帯のブルース・ロック・バンド、テデスキ・トラックス・バンドの4枚目となるオリジナル・アルバム『サインズ』が2月15日(金)に世界同時リリースされることが1月9日(水)に明らかとなった。同日には、配信アルバムのiTunesプリオーダーと7曲目収録の新曲「ハード・ケース」の先行配信がスタートしている。

https://itunes.apple.com/jp/album/1447288902?app=itunes&at=10I3LI

2016年作品『レット・ミー・ゲット・バイ』同様、バンドのホームであるフロリダ州ジャクソンヴィルのスワンプ・ラーガ・スタジオにてレコーディングされた同作には、高揚感のあるソウル・アンセムからビター・スウィートなバラード、そしてロックンロールまでバラエティに富んだ全11曲のオリジナル曲が収録される(日本盤にはボーナス・トラック1曲が追加)。

さらに収録曲の作曲には、12名のバンド・メンバーの他にウォーレン・ヘインズ、オリヴァー・ウッド、ドイル・ブラムホールⅡ世といったバンドと旧知のなかである名うてのミュージシャンたちが参加し、ローリング・ストーンズ、トム・ペティといった数多くのアーティストの作品でエンジニアを務めてきたジム・スコットがレコーディングに携わる等、充実した作品に仕上がっている。

尚、テデスキ・トラックス・バンドは1月中旬から全米ツアーを開始し、詳細は未定だが今年の6月には2016年春の日本武道館公演を含むジャパンツアー以来となる来日公演の開催が決定している。

■作品情報

テデスキ・トラックス・バンド『サインズ』

Tedeschi Trucks Band / Signs

2019年2月15日(金)世界同時発売

品番:UCCO-1203

価格:2,500(税抜)、2,700(税込)

CDのご予約はこちら

iTunesの予約はこちら

【収録曲】()は作曲者

01. サインズ、ハイ・タイムズ Signs, High Times

(Kofi Burbridge/Derek Trucks/Susan Tedeschi/Mike Mattison/Tim Lefebvre)

02. アイム・ゴナ・ビー・ゼア I’m Gonna Be There

(Doyle Bramhall II/Derek Trucks/Susan Tedeschi/Anthony Cole)

03. ホエン・ウィル・アイ・ビギン When Will I Begin

(Susan Tedeschi)

04. ウォーク・スルー・ディス・ライフ Walk Through This Life

(Warren Haynes/Tim Lefebvre/ Susan Tedeschi/Derek Trucks)

05. ストレングスン・ホワット・リメインズ Strengthen What Remains

(Mike Mattison)

06. スティル・ユア・マインド Still Your Mind

(Derek Trucks/Kofi Burbridge)

07. ハード・ケースHard Case

(Mike Mattison/Derek Trucks/Susan Tedeschi)

08. シェイム Shame

(Derek Trucks/ Susan Tedeschi/Mike Mattison/Tim Lefebvre)

09. オール・ザ・ワールド All The World

(Doyle Bramhall II/Derek Trucks/Susan Tedeschi)

10. ゼイ・ドント・シャイン They Don’t Shine

(Mike Mattison/Kristina Train)

11. ジ・エンディング The Ending

(Oliver Wood/Derek Trucks/Susan Tedeschi)

12. ハイ&マイティー High & Mighty *

(Doyle Bramhall II/Derek Trucks)

*ジャパン・ボーナス・トラック

【パーソネル】

デレク・トラックス(g)

スーザン・テデスキ(vo, g)

コフィ・バーブリッジ(keys, fl)

ケビ・ウィリアムズ(sax)

タイラー・グリーンウェル(ds, per)

J.J. ジョンソン(ds, per)

マイク・マティソン(vo)

アリシア・シャコール(vo)

マーク・リヴァース(vo)

ティム・ ルフェーヴル(b)

エフライム・オーウェンズ(tp)

エリザベス・レア(tb)