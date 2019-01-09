テデスキ・トラックス・バンド、2月に最新アルバムのリリース、6月に来日公演が決定！

新世代3大ロック・ギタリストのひとりと称されるデレク・トラックスとブルース・シンガー兼ギタリストのスーザン・テデスキ夫妻が率いる大所帯のブルース・ロック・バンド、テデスキ・トラックス・バンドの4枚目となるオリジナル・アルバム『サインズ』が2月15日(金)に世界同時リリースされることが1月9日(水)に明らかとなった。同日には、配信アルバムのiTunesプリオーダーと7曲目収録の新曲「ハード・ケース」の先行配信がスタートしている。
https://itunes.apple.com/jp/album/1447288902?app=itunes&at=10I3LI
2016年作品『レット・ミー・ゲット・バイ』同様、バンドのホームであるフロリダ州ジャクソンヴィルのスワンプ・ラーガ・スタジオにてレコーディングされた同作には、高揚感のあるソウル・アンセムからビター・スウィートなバラード、そしてロックンロールまでバラエティに富んだ全11曲のオリジナル曲が収録される(日本盤にはボーナス・トラック1曲が追加)。
さらに収録曲の作曲には、12名のバンド・メンバーの他にウォーレン・ヘインズ、オリヴァー・ウッド、ドイル・ブラムホールⅡ世といったバンドと旧知のなかである名うてのミュージシャンたちが参加し、ローリング・ストーンズ、トム・ペティといった数多くのアーティストの作品でエンジニアを務めてきたジム・スコットがレコーディングに携わる等、充実した作品に仕上がっている。
尚、テデスキ・トラックス・バンドは1月中旬から全米ツアーを開始し、詳細は未定だが今年の6月には2016年春の日本武道館公演を含むジャパンツアー以来となる来日公演の開催が決定している。
■作品情報
テデスキ・トラックス・バンド『サインズ』
Tedeschi Trucks Band / Signs
2019年2月15日(金)世界同時発売
品番：UCCO-1203
価格：2,500（税抜）、2,700（税込）
【収録曲】（）は作曲者
01. サインズ、ハイ・タイムズ Signs, High Times
(Kofi Burbridge/Derek Trucks/Susan Tedeschi/Mike Mattison/Tim Lefebvre)
02. アイム・ゴナ・ビー・ゼア I’m Gonna Be There
(Doyle Bramhall II/Derek Trucks/Susan Tedeschi/Anthony Cole)
03. ホエン・ウィル・アイ・ビギン When Will I Begin
(Susan Tedeschi)
04. ウォーク・スルー・ディス・ライフ Walk Through This Life
(Warren Haynes/Tim Lefebvre/ Susan Tedeschi/Derek Trucks)
05. ストレングスン・ホワット・リメインズ Strengthen What Remains
(Mike Mattison)
06. スティル・ユア・マインド Still Your Mind
(Derek Trucks/Kofi Burbridge)
07. ハード・ケースHard Case
(Mike Mattison/Derek Trucks/Susan Tedeschi)
08. シェイム Shame
(Derek Trucks/ Susan Tedeschi/Mike Mattison/Tim Lefebvre)
09. オール・ザ・ワールド All The World
(Doyle Bramhall II/Derek Trucks/Susan Tedeschi)
10. ゼイ・ドント・シャイン They Don’t Shine
(Mike Mattison/Kristina Train)
11. ジ・エンディング The Ending
(Oliver Wood/Derek Trucks/Susan Tedeschi)
12. ハイ＆マイティー High & Mighty ＊
(Doyle Bramhall II/Derek Trucks)
＊ジャパン・ボーナス・トラック
【パーソネル】
デレク・トラックス(g)
スーザン・テデスキ(vo, g)
コフィ・バーブリッジ(keys, fl)
ケビ・ウィリアムズ(sax)
タイラー・グリーンウェル(ds, per)
J.J. ジョンソン(ds, per)
マイク・マティソン(vo)
アリシア・シャコール（vo）
マーク・リヴァース(vo)
ティム・ ルフェーヴル（b）
エフライム・オーウェンズ（tp）
エリザベス・レア(tb)