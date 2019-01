DJI、内蔵ディスプレイ搭載のスマート送信機を発売。モバイル端末なしで操作可能に[CES2019]

DJIは、CES2019でDJIドローン用の送信機の新製品を発表した。2019年1月8日より販売開始しており、希望小売価格は税込83,700円。

同DJIスマート送信機は、誰でも使用できる空撮技術を作り出す、という従来からのコンセプトに基づき開発された。DJIドローン技術を中心に構築されたアクセサリーのエコシステムを拡張するとしている。

5.5インチの1080p内蔵ディスプレイを搭載

スマート送信機に内蔵された5.5インチスクリーンを使用して、パイロットはモバイル端末に接続することなく、ドローンを素早く空中に飛行させることが可能。スマート送信機は、同社のOcuSync 2.0動画伝送システムを使用するMavic 2 ZoomやMavic 2 Pro(※DJI Mavic 2 Enterpriseシリーズは今後の更新で対応予定)などのドローンと組み合わせることでフルHD解像度で表示することができる。

内蔵マイクとスピーカーを搭載。HDMIポート経由でH.264およびH.265コーデックの4K/60fps動画を再生可能

また、通常のスマートフォンの2倍の輝度である1000cd/m2の高輝度ディスプレイを搭載し、直射日光の下でも最適な視認性を実現。カスタマイズが可能なAndroidダッシュボードは、DJI GO 4とDJI Pilot(※DJI Pilotアプリは今後の更新で対応予定)に対応し、編集プログラムなどのサードパーティ製アプリにも対応している。DJI GO 4アプリには、ドローンカメラの映像をFacebook、InstagramなどのSNSにライブ配信できるSkyTalkを含むいくつかの新機能も搭載している。もう一つの新機能であるDJI GO Shareは、送信機からモバイル端末へ簡単に映像を転送することが可能。スマート送信機は2時間半のバッテリー駆動時間と-20℃~40℃の厳しい環境下でも動作する性能があり、飛躍的な信頼性をもたらすとしている。

なお、CES2019の同社ブース(South Hall/ブースNo.25602)では、3軸ジンバルカメラOsmo Pocketを含むDJIの全てのスタビライザー製品とドローンを展示。その他にも、ワークショップや、実践的な製品デモも開催している。