「バイオハザード RE:2」30分の極限サバイバル「1-Shot Demo」が1月11日より配信！

カプコンは、1月25日に発売予定のPS4/Xbox One/PC用ソフト「バイオハザード RE:2」について、1月11日より「1-Shot Demo」を配信する。

■挑戦のチャンスは1度限り 30分の極限サバイバル“1-Shot Demo”配信決定!

発売が迫る「バイオハザードRE:2」。眼を瞠るクオリティで再誕を遂げたラクーンシティ、そこでのサバイバルが待ちきれないゲームファンも多いだろう。そんなゲームファンに向けて「バイオハザードRE:2 1-Shot Demo」が1月11日より配信される。

このデモは専用チューニングを施したゲーム序盤のゲームプレイが楽しめる。“全ての想像を裏切り上回る再:新作”、その片鱗を確かめて欲しい。なお、「1-Shot Demo」のプレイ時間は30分、挑戦回数は1回に限定されている。

事前知識を仕入れずにフラットな状態で挑んだり、既に公開されているありったけの情報を集めてクリアを目指したり、楽しみ方はプレイヤー次第。あなたの好みで30分のサバイバルへと挑んで欲しい。

※30分以内にクリアした方は、残り時間内であれば何度でも挑戦可能です

「バイオハザードRE:2 1-Shot Demo」

30分、1回限りのゲームプレイが楽しめます。なお、制限時間内であればコンティニュー回数には制限ありません。また30分以内にクリアされた方は残り時間内であれば何度でも挑戦可能です。・ゲームプレイは1回のみ可能です。2019年1月31日までの期間限定配信となります。

価格:無料

対応ハード:PS4、Xbox One、PC(STEAM)

CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

配信予定日:2019年1月11日(金)

※PC版は2019年1月12日(土)配信予定

■“1-Shot Demo”に挑んで豪華賞品を手に入れろ!スペシャルSNSキャンペーン開催決定!

プレイ時間は30分、挑戦回数は1回に限定された新機軸の体験版“1-Shot Demo”。この体験版の配信開始と合わせてスペシャルSNSキャンペーンを開催!挑戦した“証”を投稿する体験コースと、手軽に参加できるリツィートコース、2つのコースが開催予定だ。“1-Shot Demo”をプレイした実感や、発売が迫る本編への期待感を呟いて、レアな非売品アイテムを手に入れて欲しい。

体験コース

1-Shot Demoをダウンロードしてプレイ!プレイする機種は問いません。

プレイ後、最後に出てくるリザルト画面を撮影、コメントとハッシュタグを添えてSNSでTweetください

Tweetした方の中から抽選で豪華グッズをプレゼント!

キャンペーン参加ハッシュタグ #バイオ2 #re2 #1shot

特賞:等身大“レオン・S・ケネディ”胸像×1名様

等身大レオンの胸像はこのキャンペーンのために制作される超レアな1点物!デザインは近日公開予定!

※お届けは、3月上旬以降の予定となります

Lightning Hawk(ライトニングホーク).50AE 10inマグナポートカスタム(株式会社東京マルイ)×2名様

劇中に登場するライトニングホークを開発スタッフ徹底監修のもと、忠実に再現

※発売後のお届け予定となります

バイオハザードRE:2 Made in Heaven Zippo(有限会社フィリア)×2名様

本作の主人公、クレアのジャケットデザイン「Made in Heaven」をそのままZippoに刻印

BIOHAZARD RE:2 スカジャン(有限会社リペア―)×1名様(Lサイズ)

R.P.D.とMade in heavenの2種デザインをあしらったリバーシブルのスカジャン

BIOHAZARD RE:2「R.P.D」iPhoneX/XS用ケース(株式会社テラ)×2名様

「RE:2」が「GILDdesign」とコラボレーション、ラクーン警察署「R.P.D.」ロゴを取り入れたデザイン

リツイートコース

1月11日発信される告知ツイートをリツイート!

これで応募は完了!リツィートされた方の中から抽選で、非売品グッズセットをプレゼント!

オリジナルグッズセット×10名様

「バイオハザードRE:2」スペシャルステッカー

「バイオハザードRE:2」オリジナルパーカー※サイズは選べません

「バイオハザードRE:2」スペシャルステッカー(迫力のA4サイズ)

CLUB96 オリジナルモバイルバッテリー

※いずれのコースもバイオハザードシリーズ公式アカウント「BIO_OFFICIAL」をフォローすることが参加条件となります。

開催期間

2019年1月11日(金)~1月31日(木)13:00

■「バイオハザードRE:2」発売直前!スペシャル公開生放送開催決定!公開生放送に参加できる当日観覧者の募集は1月10日(木)13:00まで!

「バイオハザードRE:2」発売直前!スペシャル公開生放送が開催決定!2019年1月25日(金)発売「バイオハザードRE:2」の発売直前最新情報を公開するWeb生放送を行います。

開発者からの最新情報の紹介やゲーム実機プレイ、そして特別ゲストの「最上もが」さんをお招きしてのゲストトークなど、盛りだくさんの内容を予定しております。1月22日(火)のスペシャル公開生放送を、是非ご覧ください!

さらに、この公開生放送に参加できる当日観覧者を公式サイトにて募集中です!当日の公開生放送会場では、グッズ展示やフォトスポットを設置予定。さらに参加者プレゼントグッズも2種類追加!応募受付は【2019年1月10日(木)13:00】まで!皆様のご応募お待ちしております。

当日観覧者プレゼント

参加者プレゼントさらに2点追加!ここでしか手に入らない、会場限定グッズを多数ご用意。

会場限定「バイオハザードRE:2」×男前豆腐店コラボ豆腐

会場限定「バイオハザードRE:2」オリジナルUSBリストバンド

会場限定「バイオハザードRE:2」オリジナルクリアファイル

「バイオハザードRE:2」スペシャルステッカー

「バイオハザードRE:2」バックパック

「バイオハザードRE:2」オリジナルUSBリストバンド

「バイオハザードRE:2」スペシャルステッカー

「バイオハザードRE:2」バックパック

さらに、バイオハザード公式ファンクラブ「CLUB96」、バイオハザードアンバサダー会員の方には、下記のポスターをセットプレゼント!

「バイオハザードRE:2」店頭用ポスター

「バイオハザードRE:2」Z Version店頭用ポスター

※応募多数の場合は抽選となります

※応募規約などの諸注意事項は公式サイトをご覧ください。

※プレゼントのデザインは予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ご応募・詳細についてはこちらの公式サイトから

http://www.capcom.co.jp/game/content/biohazard/info/event/5005

「バイオハザードRE:2」×男前豆腐店コラボ豆腐

男前豆腐店公式サイト

http://www.otokomae.com

※「バイオハザードRE:2」×男前豆腐店コラボ豆腐と「バイオハザードRE:2」オリジナルクリアファイルのデザインは会場に来てのお楽しみに!

