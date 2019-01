【新作ドラマ先取レビュー】　『刑事★コムラッド～同志に別れを～』の見どころをチェック！

1月14日(月)よりAXNジャパンで始まる新作ドラマ『刑事★コムラッド~同志に別れを~』。あのチャニング・テイタムが製作総指揮を務め、アメリカで「最もクレイジーな番組」(GQ誌)と評された話題作の見どころを、ひと足先に解説させて頂きます!

映画では『アトミック・ブロンド』(’17)に『レッド・スパロー』(’18)、ドラマでは『ジ・アメイカンズ』(‘13~’18)など、’80年代の東西冷戦時代を描いた作品が注目を集める中、とんでもなくぶっ飛んだユニークなドラマが日本上陸することになりました。それが、冷戦真っ只中の’80年代ルーマニアを舞台に、共産主義を愛する2人の熱血刑事コンビが、資本主義の脅威から祖国を守るために大活躍する『刑事★コムラッド~同志に別れを~』なのです!!

…と、そんなあらすじを大真面目に受け取ってはいけません(笑)。実は本作、’80年代にルーマニアでテレビ放送されて人気を博したものの、その後長いこと失われていた共産党製作の反資本主義プロパガンダ・ドラマが発見されたので、修復作業を施したうえで英語吹替版を作っちゃいました…という「設定」のパロディ作品なんですね。あくまでも設定ですから、もちろん撮り下ろしの新作です。これはなかなか斬新なアイディア!今までありそうでなかった東西冷戦ドラマと言えるでしょう。そこで、まずはストーリーからご紹介しようと思います。

<ストーリー>

舞台は冷戦時代の’80年代、ルーマニアの首都ブカレスト。警察きっての無鉄砲な刑事グレガー(フローリン・ピエルジク・JR)は、上司の忠告を無視して無茶な捜査を行ったところ、レーガン大統領のマスクを被った謎の犯人によって相棒ニキータを殺されてしまいます。復讐心に燃えるグレガーは、ブカレスト警察に配属されたばかりのニキータの旧友ジョセフ・バチュウ(コーネリウ・ウリチ)とコンビを組むことに。犯行現場で見つかった英語のタッグをもとに、アメリカ大使館をマークして捜査を始めたグレガーとジョセフ。やがて彼らは、平和で健全な共産主義国家ルーマニアを裏から秘かに蝕んでいく、資本主義者たちの邪悪な陰謀に立ち向かっていくことになります。果たして、レーガン・マスクの犯人の正体とその目的とは!?

<見どころ1:東西冷戦プロパガンダのパロディ>

‘83年にレーガン大統領がソビエトを「悪の帝国」と名指しで非難し、東西両陣営の溝が深まり緊張が高まった’80年代。当時のアメリカでは、共産主義連合軍がアメリカを侵略する『若き勇者たち』(’84)、ロッキーが盟友アポロを殺したソ連人ボクサー、ドラゴと対決する『ロッキー4/炎の友情』(’85)、ランボーがアフガニスタンでソ連軍と戦う『ランボー3/怒りのアフガン』(’88)など、共産主義国や共産主義者を徹底して悪者に描いた反共産主義プロパガンダ作品が大量に作られました。本作ではそれと全く同じことを、反対に東側の視点から描いているわけです。

なので、本作ではアメリカおよび資本主義陣営こそがまさに「悪の帝国」。アメリカ人はハンバーガーとコーラばかり飲み食いして太っている、資本主義者は金とドラッグとセックスが大好きなどなど、あからさまな偏見に満ちた「西側像」をブラック・ジョークとして散りばめることで、東西冷戦当時のプロパガンダ戦争を笑い飛ばすパロディ作品として仕上げています。これは、フェイク・ニュースという名の新たなプロパガンダ戦略がはびこる現代社会への痛烈な風刺とも言えるでしょう。

<見どころ2:リアルに再現される’80年代の東欧>

タイトルに使われている「コムラッド」とは、共産主義国家における「同志」のこと。本作では独裁者チャウシェスク大統領の政権下にあったルーマニアを舞台にしており、’80年代当時の東ヨーロッパをリアルに再現しています。もちろん、ロケ地もルーマニアのブカレスト。女好きでプレイボーイのイカした「あぶない刑事」グレガーの、バリバリに決めたつもりのファッションが、微妙に時代遅れでダサかったりするのもご愛敬です。

ちなみに、筆者は’70年代から’80年代前半にかけて、父親の仕事でソビエト時代のモスクワに住んでいたのですが、当時の東側では西側の流行ファッションが4~5年遅れで入ってきていました。しかし、国営メーカーが製造する服は種類が極めて少なく垢抜けないため、お洒落な人たちは闇マーケットで西側の古着を買ったり、同じく闇マーケットで入手した西側の古いファッション雑誌を見て好みの服を手作りしていたんですね。なので、どことなく主人公たちの服装に’70年代の香りがするのはそのためです。

また、違法ナイトクラブが登場するシーンでは、BGMとして’84年に全米トップ10入りしたロックバンド、アニモーションのヒット曲「オブセッション」のルーマニア風カバーが使用されています。当時の東ヨーロッパでは、西側の音楽でも当局がイデオロギー的に「安全」と認めたものであれば、国家予算の範囲内で正式に権利を購入したレコードが流通していました。そうした作品の中から、特に現地で人気の高いものは地元アーティストがカバーすることも多く、例えば時代はちょっと違いますが、ソビエトでは日本のザ・ピーナッツのシングル「恋のバカンス」が大ヒットして、様々な歌手がロシア語カバーを歌っていました。そんなところもリアルだなと思いましたね。

<見どころ3:豪華スターが揃った声優陣>

声優を務めるチャニング・テイタム、ジェニー・スレイト、ジョセフ・ゴードン=レヴィット

主演のフローリン・ピエルジク・JRを筆頭に、出演者はルーマニア出身の俳優で固められた本作。撮影も全てルーマニア語で行われていますが、完成版のセリフは英語に吹き替えられています。その英語のセリフを担当した声優陣が豪華!主人公グレガーは本作の製作総指揮も務めるチャニング・テイタム、相棒ジョセフは『(500)日のサマー』(’09)などでお馴染みのジョセフ・ゴードン=レヴィット、アメリカ大使館職員ジェインは『ヴェノム』(’18)のジェニー・スレイト、アメリカ大使サリーには大女優キム・ベイシンガーといった顔ぶれ。そのほかにも、ボンド俳優ダニエル・クレイグやクロエ・セヴニー、マハーシャラ・アリー、そしてお久しぶりのデブラ・ウィンガーなど、あっと驚くハリウッドのビッグネームが参加していますので、ボイス・キャストのクレジットにも注目して欲しいと思います。

