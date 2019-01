最恐ホラー漫画家5名による描きおろしイラストを公開！ホラー映画『ウィンチェスターハウス　アメリカで最も呪われた屋敷』ブルーレイ＆DVDが発売！

(C)2018 Winchester Film Holdings Pty Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and Screen Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.

今もなお存在する呪われた屋敷を舞台にしたホラー映画『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』のブルーレイ&DVDの発売を記念して、中山昌亮やうぐいす祥子といった、日本が誇る5名のホラー漫画家による描き下ろしイラストが公開された。

本作は38年間、365日、24時間絶えず増改築を繰り返した狂気の屋敷“ウィンチェスター・ミステリーハウス” を舞台にした本格ホラー映画。

主人公サラ・ウィンチェスターを演じるのは、『クィーン』でアカデミー賞(R)主演女優賞を獲得した名女優、ヘレン・ミレン。監督は、『デイブレイカー』『プリデスティネーション』、近年では『ソウ』シリーズの最新作『ジグソウ:ソウ・レガシー』の監督にも抜擢された天才双子監督、マイケル&ピーター・スピエリッグ兄弟が務めた。

この度、公開されたイラストは『死人の声をきくがよい』のうぐいす祥子、『ピーヨと魔法の果実』のしちみ楼、『不安の種』の中山昌亮、『人造人間の怪呪みちる初期傑作選I』の呪みちる、『外れたみんなの頭のネジ』の洋介犬ら5名のホラー漫画家による描き下ろし。美しくも不気味なウィンチェスターハウスで起こる不可思議な現象、そして屋敷に潜む謎の存在といった本作の魅力をそれぞれの視点で描いている。

うぐいす祥子

しちみ楼

中山昌亮

呪みちる

洋介犬

ブルーレイ&DVDは1月9日発売。特典映像にはメイキングおよび予告編集を収録。DVDレンタルは同時開始。なおデジタル配信は先行でスタートしている。

【ストーリー】

娘、夫を突然の病気で次々と亡くした未亡人サラ・ウィンチェスター(ヘレン・ミレン)は、ウィンチェスター銃によって命を落とした人々の亡霊から逃れる為に毎日24時間、妄信的に増改築を繰り返し、彼女の住む屋敷は500の部屋を有する奇怪な屋敷へと変貌を遂げていた。サラの言動を訝しく思った経営陣は精神不安を理由にサラから経営権を奪うため、精神科医のエリック(ジェイソン・クラーク)を屋敷に送り込む。亡霊の存在に懐疑的だったエリックだったが、毎晩、怪奇的な現象に苦しめられ、次第に追い込まれていく。不審に思ったエリックが屋敷を調べると厳重に閉じられた禍々しい 部屋があることを発見する。ウィンチェスターハウスに巣くう亡霊の正体とは何なのか?

【CAST】

ヘレン・ミレン『クィーン』

ジェイソン・クラーク『ターミネーター:新起動/ジェニシス』

セーラ・スヌーク『ジェサベル』

フィン・シクルーナ=オープレイ

エイモン・ファーレン『ツイン・ピークス The Return』

【スタッフ】

監督:マイケル・スピエリッグ、ピーター・スピエリッグ

『デイブレイカー』『プリデスティネーション』『ジグソウ:ソウ・レガシー』

【映画公式HP】

http://winchesterhouse.jp/

■リリース情報

『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』

2019年1月9日(水)発売

<Blu-ray>

PCXP.50610 ¥4,700+税

音声:1.オリジナル(英語) DTS-HD Master Audio 5.1chサラウンド

2.オリジナル(英語) DTS Headphone:X(R)

3.吹替(日本語) DTS-HD Master Audio 2.0chステレオ

字幕:1.日本語字幕 2.吹替用字幕

収録時間:本編99分+特典映像27分

特典映像:

①メイキング・オブ・ウィンチェスターハウス

②予告編集

<DVD>

PCBP.53915 ¥3,800+税

音声:1.オリジナル(英語) Dolby Digital 5.1chサラウンド

2.吹替(日本語) Dolby Digital 2.0chステレオ

字幕:1.日本語字幕 2.吹替用字幕

収録時間:本99分+特典映像27分

特典映像:

①メイキング・オブ・ウィンチェスターハウス

②予告編集

※DVDレンタル同時スタート

※デジタル先行配信中

発売元・販売元:ポニーキャニオン