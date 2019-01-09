高校サッカープレイヤー69人プロ内定！19年内定選手一覧

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　1月5日、FC町田ゼルビアがMF佐野海舟(米子北)の来季からの加入を発表した。ここまで69人の高校サッカープレーヤーがプロ内定を獲得。加入内定選手69人の内訳は高体連所属の選手が23人。Jクラブユースからは46人となっている。プロ内定者は以下の通り。

【高体連】
青森山田
DF三國 ケネディ エブス(→福岡)
MF檀崎竜孔(→北海道)

前橋育英
MF秋山裕紀(→新潟)
FW榎本樹(→松本)

桐生第一
MF田中渉(→仙台)

昌平
MF原田虹輝(→川崎)

流通経済大柏
DF関川郁万(→鹿島)

▽市立船橋
GK田中悠也(→北九州)

成立学園
DF照山颯人(→仙台)
FW窪田稜(→金沢）

東海大相模
MF中山陸(甲府)

山梨学院高等学校
FW宮崎純真(→甲府）

日本文理
GK相澤ピーター・コアミ(→千葉)

上田千曲
GKリュウ ・ヌグラハ(→長野)

四日市中央工
DF山本龍平(→松本)

興國
DF起海斗(→山口)
FW村田透馬(→岐阜)
FW中川裕仁(→愛媛)

▽米子北
MF佐野海舟(→町田)

松山工
GK伊藤元太(→神戸)

東福岡
DF中村拓海(→FC東京)

長崎総科大附
MF鈴木冬一(→湘南)

大津
DF福島隼斗(→湘南)

【Jクラブユース】
コンサドーレ札幌U-18
DF中村桐耶(→札幌)

モンテディオ山形ユース
GK大友竜輔(→山形)

鹿島アントラーズユース
DF佐々木翔悟(→鹿島)
MF有馬幸太郎(→鹿島)

浦和レッドダイヤモンズユース
GK石井僚(→浦和)
MF池高暢希(→浦和)
DF大城蛍(→浦和)

大宮アルディージャユース
FW吉永昇偉(→大宮)

▽柏レイソルU-18
DF杉井颯(→柏)
MF山田雄士(→柏)

東京ヴェルディユース
MF森田晃樹(→東京V)

FC町田ゼルビアユース
FW橋村龍ジョセフ(→町田)

川崎フロンターレU-18
FW宮代大聖(→川崎F)

横浜F・マリノスユース
MF椿直起(→横浜F・マリノス)
FW山谷侑士(→横浜F・マリノス)

横浜FCユース
GK大内一生(→横浜FC)
MF安永玲央(→横浜FC)

アルビレックス新潟U-18
GK藤田和輝(→新潟)
DF岡本將成(→新潟)
MF本間至恩(→新潟)

清水エスパルスユース
GK梅田透吾(→清水)

名古屋グランパスU18
DF菅原由勢(→名古屋)
DF藤井陽也(→名古屋)
MF成瀬竣平(→名古屋)
FW松岡ジョナタン(→名古屋　相模原へレンタル)

▽京都サンガF.C.U-18
DF江川慶城(→京都)]
MF上月壮一郎(→京都)]
MF福岡慎平(→京都)]
FW服部航平(→京都)

ガンバ大阪ユース
MF奥野耕平(→ガンバ大阪)

セレッソ大阪U-18
DF石尾崚雅(→金沢)
DF瀬古歩夢(→セレッソ大阪)
MF喜田陽(→セレッソ大阪)

▽サンフレッチェ広島ユース
MF松本大弥(→広島)
MF東俊希(→広島)

▽カマタマーレ讃岐U-18
MF澤田健太(→讃岐)

徳島ヴォルティスユース
DF久米航太郞(→徳島)
MF藤原志龍(→徳島)

愛媛FC U-18
MF渡邊創太(→愛媛)
MF岩井柊弥(→愛媛)

▽アビスパ福岡U-18
DF桑原海人(→福岡)
MF北島祐二(→福岡)

サガン鳥栖U-18
FW石井快征(→鳥栖)

V・ファーレン長崎U-18
DF江川湧清(→長崎)

大分トリニータU-18
MF高畑奎汰(→大分)

▽鹿児島ユナイテッドFC U-18
MF野嶽寛也(→鹿児島)

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