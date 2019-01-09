高校サッカープレイヤー69人プロ内定！19年内定選手一覧

1月5日、FC町田ゼルビアがMF佐野海舟(米子北)の来季からの加入を発表した。ここまで69人の高校サッカープレーヤーがプロ内定を獲得。加入内定選手69人の内訳は高体連所属の選手が23人。Jクラブユースからは46人となっている。プロ内定者は以下の通り。
【高体連】
▽青森山田
DF三國 ケネディ エブス(→福岡)
MF檀崎竜孔(→北海道)
▽前橋育英
MF秋山裕紀(→新潟)
FW榎本樹(→松本)
▽桐生第一
MF田中渉(→仙台)
▽昌平
MF原田虹輝(→川崎)
▽流通経済大柏
DF関川郁万(→鹿島)
▽市立船橋
GK田中悠也(→北九州)
▽成立学園
DF照山颯人(→仙台)
FW窪田稜(→金沢）
▽東海大相模
MF中山陸(甲府)
▽山梨学院高等学校
FW宮崎純真(→甲府）
▽日本文理
GK相澤ピーター・コアミ(→千葉)
▽上田千曲
GKリュウ ・ヌグラハ(→長野)
▽四日市中央工
DF山本龍平(→松本)
▽興國
DF起海斗(→山口)
FW村田透馬(→岐阜)
FW中川裕仁(→愛媛)
▽米子北
MF佐野海舟(→町田)
▽松山工
GK伊藤元太(→神戸)
▽東福岡
DF中村拓海(→FC東京)
▽長崎総科大附
MF鈴木冬一(→湘南)
▽大津
DF福島隼斗(→湘南)
【Jクラブユース】
▽コンサドーレ札幌U-18
DF中村桐耶(→札幌)
▽モンテディオ山形ユース
GK大友竜輔(→山形)
▽鹿島アントラーズユース
DF佐々木翔悟(→鹿島)
MF有馬幸太郎(→鹿島)
▽浦和レッドダイヤモンズユース
GK石井僚(→浦和)
MF池高暢希(→浦和)
DF大城蛍(→浦和)
▽大宮アルディージャユース
FW吉永昇偉(→大宮)
▽柏レイソルU-18
DF杉井颯(→柏)
MF山田雄士(→柏)
▽東京ヴェルディユース
MF森田晃樹(→東京V)
▽FC町田ゼルビアユース
FW橋村龍ジョセフ(→町田)
▽川崎フロンターレU-18
FW宮代大聖(→川崎F)
▽横浜F・マリノスユース
MF椿直起(→横浜F・マリノス)
FW山谷侑士(→横浜F・マリノス)
▽横浜FCユース
GK大内一生(→横浜FC)
MF安永玲央(→横浜FC)
▽アルビレックス新潟U-18
GK藤田和輝(→新潟)
DF岡本將成(→新潟)
MF本間至恩(→新潟)
▽清水エスパルスユース
GK梅田透吾(→清水)
▽名古屋グランパスU18
DF菅原由勢(→名古屋)
DF藤井陽也(→名古屋)
MF成瀬竣平(→名古屋)
FW松岡ジョナタン(→名古屋 相模原へレンタル)
▽京都サンガF.C.U-18
DF江川慶城(→京都)]
MF上月壮一郎(→京都)]
MF福岡慎平(→京都)]
FW服部航平(→京都)
▽ガンバ大阪ユース
MF奥野耕平(→ガンバ大阪)
▽セレッソ大阪U-18
DF石尾崚雅(→金沢)
DF瀬古歩夢(→セレッソ大阪)
MF喜田陽(→セレッソ大阪)
▽サンフレッチェ広島ユース
MF松本大弥(→広島)
MF東俊希(→広島)
▽カマタマーレ讃岐U-18
MF澤田健太(→讃岐)
▽徳島ヴォルティスユース
DF久米航太郞(→徳島)
MF藤原志龍(→徳島)
▽愛媛FC U-18
MF渡邊創太(→愛媛)
MF岩井柊弥(→愛媛)
▽アビスパ福岡U-18
DF桑原海人(→福岡)
MF北島祐二(→福岡)
▽サガン鳥栖U-18
FW石井快征(→鳥栖)
▽V・ファーレン長崎U-18
DF江川湧清(→長崎)
▽大分トリニータU-18
MF高畑奎汰(→大分)
▽鹿児島ユナイテッドFC U-18
MF野嶽寛也(→鹿児島)