『ゲーム・オブ・スローンズ』キャラクター総選挙結果発表！1万6千票から選ばれた人気キャラ第1位は!?

現在ワーナー・ブラザース テレビジョン & ホームエンターテイメントより発売中の「【数量限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ 第一章:七王国戦記』<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>コンプリート・ボックス」と「【初回限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ』<第一章~第七章>ブルーレイ・ボックス」。その発売を記念して、2018年12月15日(土)から2019年1月6日(日)まで行われていた『ゲーム・オブ・スローンズ』キャラクター総選挙の結果が発表となった。

予選から決勝までの総投票数は約1万6千票にも及び、遂に今年最終章を迎える『ゲーム・オブ・スローンズ』イヤーの始まりにふさわしい盛り上がりを見せた本イベント。総選挙は、「ワーナー海外ドラマシリーズ」公式Twitterアカウントによるトーナメント形式の投票で行われ、主要人気キャラクター16人の予選から勝ち抜いた4人のキャラクターで決勝投票を実施。その結果、エミリア・クラークが演じる"嵐の申し子"デナーリス・ターガリエンが圧倒的な人気を見せつけ、見事優勝した。決勝に残った4人の投票結果は以下の通り。

<決勝戦 投票結果>

1位:デナーリス・ターガリエン

2位:ジョン・スノウ

3位:ブライエニー・タース

4位:ハウンド(サンダー・クレゲイン)

『ゲーム・オブ・スローンズ』コンプリート・ボックス商品情報

■【数量限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ 第一章:七王国戦記』<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>コンプリート・ボックス(10枚組) 20,000円+税

【封入特典】<日本限定>玉座 Tシャツ、七王国の地図、ポストカード・セット(4枚組)

■【初回限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ』<第一章~第七章>ブルーレイ・ボックス(35枚組+ボーナス・ディスク5枚付) 37,000円+税

【封入特典】<日本限定>日めくり名台詞カレンダー

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

R-15 指定:本作には、一部に 15 歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれています。

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』総選挙 トーナメント表

Game of Thrones (C) 2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related service marks are the property of HomeBox Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.