U2、『ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン』がLPで再発。限定盤ウルトラ・クリア・ヴィニールも同時発売

U2が2009年に発売した『ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン』が2月22日にリマスター＆180gダブルLPフォーマットで、ブラック・ヴィニールと限定盤ウルトラ・クリア・ヴィニールで発売される。
このアルバムは世界中のさまざまな場所、モロッコのフェズ、NYのプラチナム・サウンド・レコーディングスタジオ、ロンドンのオリンピック・スタジオでレコーディングされた作品。 彼らの長年のコラボレーター、ブライアン・イーノとダニエル・ラノワがプロデューサーとして呼ばれ、アディショナル・プロダクションにスティーヴ・リリーホワイトが迎えられ、30カ国で1位を獲得している。
U2にとって12枚目のスタジオ・アルバムであるこの作品はリマスターされ、発売10周年を記念して、2曲のリミックスがSIDE-4に追加収録される。
アートワークはオリジナルを忠実に再現され、ゲートフォールド・スリーヴ、16ページのブックレット、インナースリーヴ、ビニール・アウター付となる。
■発売情報
U2『ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン』
U2 “No Line on the Horizon”
ブラック・ヴィニール/クリア・ヴィニールとも同じ内容
Side 1
1. No Line On The Horizon
2. Magnificent
3. Moment Of Surrender
Side 2
1. Unknown Caller
2. I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight
3. Get On Your Boots
4. Stand Up Comedy
Side 3
1. FEZ-Being Born
2. White As Snow
3. Breathe
4. Cedars Of Lebanon
Side 4
1. Magnificent (Wonderland Remix)
2. I'll Go Crazy if I Don't Go Crazy Tonight (Redanka's 'Kick the Darkness' Vocal Version)
・収録楽曲ミュージック・ビデオ
U2 - Get On Your Boots
U2 - Magnificent