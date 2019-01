U2、『ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン』がLPで再発。限定盤ウルトラ・クリア・ヴィニールも同時発売

U2が2009年に発売した『ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン』が2月22日にリマスター&180gダブルLPフォーマットで、ブラック・ヴィニールと限定盤ウルトラ・クリア・ヴィニールで発売される。

このアルバムは世界中のさまざまな場所、モロッコのフェズ、NYのプラチナム・サウンド・レコーディングスタジオ、ロンドンのオリンピック・スタジオでレコーディングされた作品。 彼らの長年のコラボレーター、ブライアン・イーノとダニエル・ラノワがプロデューサーとして呼ばれ、アディショナル・プロダクションにスティーヴ・リリーホワイトが迎えられ、30カ国で1位を獲得している。

U2にとって12枚目のスタジオ・アルバムであるこの作品はリマスターされ、発売10周年を記念して、2曲のリミックスがSIDE-4に追加収録される。

アートワークはオリジナルを忠実に再現され、ゲートフォールド・スリーヴ、16ページのブックレット、インナースリーヴ、ビニール・アウター付となる。

■発売情報

U2『ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン』

U2 “No Line on the Horizon”

U2『No Line On The Horizon』[2LP][ウルトラ・クリア・ヴィニール]展開図

ブラック・ヴィニール/クリア・ヴィニールとも同じ内容

Side 1

1. No Line On The Horizon

2. Magnificent

3. Moment Of Surrender

Side 2

1. Unknown Caller

2. I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight

3. Get On Your Boots

4. Stand Up Comedy

Side 3

1. FEZ-Being Born

2. White As Snow

3. Breathe

4. Cedars Of Lebanon

Side 4

1. Magnificent (Wonderland Remix)

2. I'll Go Crazy if I Don't Go Crazy Tonight (Redanka's 'Kick the Darkness' Vocal Version)

・収録楽曲ミュージック・ビデオ

U2 - Get On Your Boots

U2 - Magnificent