スマホ/PCで遊べる「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」が2019年に配信決定！基本的なゲームの流れを紹介

スクウェア・エニックスは、オンライン対戦カードゲーム「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」を、Yahoo!ゲーム ゲームプラスにて2019年に配信すると発表した。

「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」は、「ファイナルファンタジー」シリーズの完全新作オンライン対戦カードゲーム。相手の動きを予測して、限られた時間の中で最善の一手を目指す、同時ターン制カードバトルとなっている。

対戦フィールドに出たカードはドットキャラクターとして表現され、過去の「ファイナルファンタジー」シリーズに登場したキャラクターに加え、おなじみの召喚獣も多数登場。また、キャラクターの成長要素もあり、自分だけのオリジナルデッキを編成できる。

また、Yahoo!ゲーム ゲームプラスでの提供ということで、インターネットに接続できる環境があればどこからでもプレイ可能だ。

クローズドβテストの開催も決定しており、本日より参加者の募集も行われる。ここでは、そんな本作の特徴を紹介するとともに、クローズドβテストの開催概要についてもお伝えしていこう。

■ストーリー

「偉大なる物語」の記憶により維持される世界。そこで君は英雄たちを具現化したカードに出会う。毎年開かれる遊戯の祭典を目前にし、盤上で紡がれる全く新たな戦いが、今、幕を開ける。

■ゲームルール

カードを組み合わせ、オリジナルのチームを編成。対戦が始まれば持ち時間以内に手札からカードを配置しよう。準備完了後、ユニットスピードに応じて対戦相手と同時に行動開始。決められたターン数以内に相手のリーダーを倒せば勝利だ。

■究極召喚獣

「ファイナルファンタジー」シリーズおなじみの召喚獣も登場。ピンチをチャンスに変える召喚獣の使い所が対戦をより熱くする!

■キャラクターカード レベルアップ

キャラクターカードは、同じカードを手に入れることでレベルアップ。レベルアップで能力が強化されたカードは、ランクマッチでも使用可能だ。

■クローズドβテスト

正式リリースに先駆け、ゲームバランスの調整およびサーバ負荷の検証を目的としたクローズドβテストを実施。クローズドβテストを通じたユーザーからの意見・感想をもとに正式サービス開始へ向けてさらなる品質向上に努めていくとのことだ。

募集ページ

https://games.yahoo.co.jp/ffdcg

■クローズドβテスト 開催概要

開催日:2019年1月18日(金)~1月25日(金)(予定)

ゲーム稼働時間:15:00~23:59(最終日の1月25日(金)のみ19:59まで)(予定)

応募期間:2019年1月9日(水)12:00~1月15日(火) 23:59

応募条件:Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方/連絡可能なメールアドレスをお持ちの方/本ゲームのプレイに必要なデバイスをお持ちの方(※動作環境は募集ページにてご確認ください)

募集上限:10,000人

※期間内に募集人数を超える応募があった場合、抽選で参加者を決定いたします。

※抽選となった場合は、2019年1月17日(木)までに当選者の方へメールにてご連絡いたします。

「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/ffdcg

「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」公式Twitter

https://twitter.com/FFDCG_PR

(アカウント:@FFDCG_PR/ハッシュタグ:#FFDCG)

「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」公式LINE

https://line.me/R/ti/p/%40yez9705w

(アカウント:@FFDCG)

(C) 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.