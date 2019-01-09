岩手県商工労働観光部観光課主催の岩手県三陸観光地域づくり企業研修誘致事業「災害・防災・危機管理講演会 室蘭会場」～東日本大震災の教訓と今後起こりうる災害への防災・危機管理対応～が２月１３日午後１時半から、室蘭市東町の市中小企業センターで開かれる。

東日本大震災での災害対応や今後の知見を共有する目的で企画した。

２講演で構成。震災で自宅兼工場が流失し、２０１３年（平成２５年）に再建した、宮古市田老地区の田中菓子舗の田中和七氏が、「住民の災害対応、命・家族・地域を守る」をテーマに講演する。また、１６年８月の台風被害で工場などが全壊したが、１年後に再建させた岩泉町の岩泉乳業代表取締役社長の山下鉄也氏が「企業の災害対応、従業員そして事業を守る」と題して講演する。

定員は４０人。所属、氏名、参加人数、携帯電話番号、メールアドレスを記載し、メール（K-miyagi@iwate-kenpokubus.co.jp）かファクス（０１９・６４１局８８４４番）で申し込むとよい。

同月１２日には札幌市中央区の北海道立道民活動センター「かでる２・７」でも開催する。定員は６０人。

問い合わせは岩手県北自動車、電話０１９・６４１局８８１１番へ。

（池田勇人）