暮らすような京都ステイを楽しむ！斬新でオシャレすぎる「RC HOTEL 京都八坂」

何度訪れても新しい魅力に出会える京都。旅慣れてきて、新鮮な気分で京都を楽しみたい時はいつもと違うスタイルのホテルを選んでみるのもオススメ。今回は暮らすようなステイを楽しめる「RC HOTEL 京都八坂」をご紹介しましょう。

築50年のアパートメントを改装

京都を代表する観光地、八坂。八坂の塔(法観寺)のすぐ近くに「RC HOTEL 京都八坂」はあります。築50年の鉄筋コンクリート造のアパートメントを改装し、新しくホテルとしてスタートしたのだそう。

客室前の廊下。元アパートメントという名残が残ります。

非日常感に溢れる客室

時代の流れを感じる外観ですが、ドアを開けた瞬間からそこは別世界。コンクリート打ちっ放しの壁や天井が空間をスタイリッシュに演出。

ベッドリネンは真っ白でシンプル。

アートな感性に包まれるインテリア

「Vegetation」「古民具」「Art」の3つのテーマで客室をコーディネート。今回筆者が宿泊したのは「古民具」。ライティングデスク上には蚕網や糸を紡ぐための「かせくり機」が。現代的な感性と伝統が見事に調和。

タオルやアメニティ類は趣ある木箱の中に。

レトロながら新鮮さも感じる洗面台。

アパートメント時代の名残もインテリアに

アパートメント時代のドアはそのまま使われていて、暮らすような気分も高まります。

モノトーンのタイルがあしらわれたシャワールームは限りなくスタイリッシュ。

1階のフロント横にはBARとダイニングスペース。京都の地ビールや地酒なども用意されており、ゆったりした夜のひと時も過ごせますよ。

RC HOTEL京都八坂の宿泊費は一泊10,800円から(平日1人)。暮らすような京都旅を楽しみたい時はぜひ利用してみてはいかがでしょうか?

RC HOTEL 京都八坂

住所 京都市東山区八坂上町370番地

電話 075-354-5406

[All photos by Nao]

Do not use images without permission.