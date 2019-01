英語4技能×探究学習によるプレゼンを競う「第1回Change Maker Awards」本選出場全チームの発表テーマが決定、本選は1月27日に開催

英語4技能・探究学習推進協会は、1月27日に星陵会館(東京都千代田区)で開催する「第1回Change Maker Awards」に出場する、全国20チームの発表テーマを1月8日に発表した。

「Change Maker Awards」は、英語4技能×探究学習による全国規模のプレゼンテーションコンテスト。総合評価は、プレゼンテーションの内容が80%、英語力が20%で、内容に点数の比重を置いているので生徒が良質な知的好奇心を発揮し、学校内外で取り組んでいることのアウトプットや、学びを自己実現する機会となる。

金賞の受賞者には1人あたり50万円分、銀賞には30万円分、銅賞には20万円分の海外経験プログラムを提供するほか、JTBよりアジア太平洋地域における中高生を対象とした、科学・社会課題をテーマに発表と議論を行う課題研究コンテスト「Global Link Singapore」に招待するGlobal Link賞も用意している。

「第1回Change Maker Awards」は、「私の夢中は誰かを動かせるか-Show your Potential for the Future-」をテーマに、自身が夢中になっていること(=探究していること)が、どれだけ周りを巻き込め、かつ実行できるかを英語のプレゼンテーションを通じて競い合う。全国から99校・102チームからの応募があり、以下の20チームが本選に出場する。

脳科学の研究を通じ発達障害者に対する機会の不平等性を失くす:郁文館グローバル高等学校(東京都)

誇れ:市川高等学校(千葉県)

感染症と私たちの意識:お茶の水女子大学附属高等学校(東京都)

フードホームワーク:追手門学院高等学校(大阪府)

私達自身がチェンジメーカーである:鹿角市立花輪第二中学校(秋田県)

私の夢、私の未来。:関西国際学園(兵庫県)

SILVER ENGLISH PROJECT:クラーク記念国際高等学校 大阪梅田キャンパス(大阪府)

日本文化とクジラ:甲南高等学校(兵庫県)

積極性を伝える方法:札幌静修高等学校(北海道)

社会人って何ですか? ~中高生と社会との架け橋に~:静岡理工科大学 星陵高等学校(静岡県)

生き物への私の探究心:品川区立大崎中学校(東京都)

家庭内での家事における男女格差:品川女子学院(東京都)

努力は人生を変える:聖ウルスラ学院英智高等学校(宮城県)

Can I move someone? Yes, I can.:玉川学園高等部(東京都)

店頭に並ばなかった和歌山みかん:桐蔭高等学校(和歌山県)

アイルランド音楽が世界を変える?:東京都市大学塩尻高等学校(長野県)

プロペラ飛行機の騒音軽減で世界を変える:長崎南山高等学校(長崎県)

世界のまだ誰も知らない問題へのアプローチ:広尾学園中学校(東京都)

EARTH CITIZEN DREAM:ベンジャミン人間性英才学校(愛知県)

世界を変える甘ずっぱい方法:麗澤中学・高等学校(千葉県)

開催日時は1月27日10時~17時(9時30分開場)で、当日の観覧は無料。