「FAITH - フェイス」3週連続アップデートの第1弾「ギルド占領戦」が実装！

ネクソンは、iOS/Android用アプリ「FAITH - フェイス」において、本日1月9日に「ギルド占領戦」を実装した。

■永遠の聖所 ギルド占領戦の概要

多数の階層で構成された5つの階層型ダンジョン(一般+4属性)「永遠の聖所」に、新たに「ギルド占領戦」を追加いたしました。ギルド占領戦は、ギルドメンバーと協力して各聖所の特定階の”占領“を目指す、戦闘コンテンツです。

ギルドメンバーと協力して占領階のボスモンスターに挑み、ボスに与えた合計ダメージのポイントが最も多いギルドが該当階を1日“占領”することができます。占領に成功すると、占領階に応じたバフ効果がギルドメンバー全員に1日付与されます。ギルドメンバー全員の力を合わせて、占領を目指しましょう!

参加可能時間

毎日4:00~翌日3:29(3:30~3:59は結果集計時間)

※ギルド占領戦は、1日1回挑戦可能です。

ギルド占領戦の詳細な参加方法やルールは、下記をご参照ください。

https://forum.nexon.co.jp/faith/notice/111#occupation

■ギルド占領戦実装記念 ログインボーナス

永遠の聖所の「ギルド占領戦」実装を記念したログインボーナスイベントを開催いたします。強化保護チケットの欠片やRエレメントなど、キャラクターや装備強化の必須素材を日替わりでプレゼントいたします。さらに最終日(計7日目)にはSSルーンをプレゼント!毎日欠かさずログインして報酬をお受け取りください!

報酬内容

1日目:経験値ポーションII×5

2日目:強化保護チケットの欠片×4

3日目:魔法の粉ボックス×50

4日目:遺物強化材料ボックス×100

5日目:強化保護チケットの欠片×6

6日目:Rエレメントボックス×5

7日目:SSルーンボックス×1

開催期間

2019年1月9日(水)00:00~1月20日(日)23:59

■ギルド占領戦実装記念 任務イベント

指定されたミッションをクリアするごとに報酬がもらえる「任務」コンテンツにも、ギルド占領戦実装を記念したイベント任務が登場いたします。さまざまな任務にチャレンジして、装備や各種強化素材などの報酬を手に入れ、新たな戦いに備えましょう!

開催期間

2019年1月9日(水)メンテナンス後~1月16日(水)23:59

■SSS装備確率UPキャンペーン

ショップの「高級装備ボックス」において、SSS装備出現の確率が通常の2倍になるキャンペーンを、3日間の期間限定で開催いたします。この機会に、強力なSSS装備を手に入れましょう!

開催期間

2019年1月9日(水)00:00~1月11日(金)23:59

その他のアップデート内容は、下記のお知らせをご参照ください。

https://forum.nexon.co.jp/faith/notice/427

(C) 2018 NEXON Korea Corp. & NEXON RED Corp. & NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.