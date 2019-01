ALIENWARE、Riot Gamesおよび「リーグ・オブ・レジェンド」とのeスポーツにおけるパートナーシップを発表

デルとALIENWAREは、米国ラスベガスで開催中のコンシューマー エレクトロニクス ショーにおいて、Riot Gamesとのパートナーシップを発表した。また、eスポーツリーグ「League of Legends Japan League 2019」へ昨年に引き続き協賛する。

ALIENWARE、Riot Gamesおよび「リーグ・オブ・レジェンド」とパートナーシップを締結急速に拡大するeスポーツ業界のイノベーションと普及に引き続き重点を置くとともに、ALIENWAREはRiot Gamesと複数年のパートナーシップを発表します。この記念すべきパートナーシップにより、ALIENWAREとデルは、世界で最もプレイされ最も観戦されている業界最大規模のグローバルで統合されたeスポーツのタイトルである「リーグ・オブ・レジェンド」を支援し、その綿密な運営をサポートするのに最適なハードウェアやテクノロジー サービスの専門性を提供します。

ALIENWAREは、League of Legends チャンピオンシップシリーズ(LCS)、League of Legends 欧州チャンピオンシップ(LEC)、および4つのメジャーな国際大会(the Mid-Season Invitational、North America vs. Europe Rift Rivals、the All-Star Event、eスポーツ競技の最高峰として2018年の決勝戦における視聴者数が9,960万人という新記録を打ち立てたLeague of Legends World Championship)の公式なPCおよびディスプレイ パートナーになります。

「リーグ・オブ・レジェンド」の2大リーグと世界にまたがって展開される4つの国際トーナメントにおいて、数百台の「ALIENWARE AURORA R8」デスクトップが最先端のAW2518H 240Hz G-sync ゲーミング モニターとともに活用されます。ALIENWARE PCは、Dell Alienware Support Assistの診断機能によって試合に重大な影響を及ぼす前に技術的な問題を検出、防止されます。これにより、ハードウェア全体の安定性と信頼性を向上させ、競技における体験を一層引き上げます。

オンラインで観戦しているファン、特に「リーグ・オブ・レジェンド」のローカルeスポーツイベントに参加しているファンに対し、ALIENWAREはRiot Gamesとの密接な連携を通じてeスポーツ競技と熱狂的なファン、コミュニティーを盛り上げるため、「リーグ・オブ・レジェンド」のすべてのメジャーな大会におけるeスポーツファンの活性化を図ります。

■日本国内におけるLeague of Legends Japan League 2019への協賛

デルは、日本において日本最大のeスポーツリーグであるLeague of Legend Japan League 2019(以下、LJL)に昨年に引き続き協賛します。グローバル パートナーシップと同様に、同大会で使用されるパソコンとモニターとして、「ALIENWARE AURORA」「デルALIENWAREシリーズ AW2518H 24.5 インチ ワイド モニター」を提供します。これにより、日本から世界まで、一連の「リーグ・オブ・レジェンド」の公式リーグでALIENWARE製品が大会をサポートすることとなりました。

このほか、今年のLJLでは、ファン投票により各シーズンのベストプレイをレーン毎に選出するALIENWARE Season best play Awardを新たに実施する予定です。これらを通じ、デル、ALIENWAREは日本のeスポーツシーンの一層の発展に寄与します。

私どもは、世界に立ち向かうeスポーツ アスリート支援のため、2018年よりLJLへの協賛を開始し、本年も継続いたします。本年はデルのグローバルでも「リーグ・オブ・レジェンド」の公式リーグへの支援を行うこととなり、世界最高峰のeスポーツリーグの一端を担えることを光栄に思います。ライアットゲームズ様と力を合わせ、ゲーム業界、eスポーツの発展をさらに推進してまいります。 弊社は2019年のLJLを、ファンが熱狂できる体験を提供し、世界レベルのeスポーツ文化を日本でも創り出すために、「競争力・体験・エコシステム」の3つの成長を柱に、よりエキサイティングでより身近なeスポーツ体験を提供していきます。今回、ハイパフォーマンスなゲーム体験を実現するデル様に、海外の弊社主要大会のサポートをしていただけることに加え、2018年に引き続きLJLをご支援いただくことになり、感謝するとともにより精力的にLJLの発展につとめてまいります。

(C) 2016 Riot Games, Inc. All rights reserved. Riot Games, League of Legends and PvP.net are trademarks, services marks, or registered trademarks of Riot Games, Inc.