「日々、コントローラーいじり。」ミニゲーム第2弾「グルグルプラネット」が追加！

UNITIESとスマイルブームは、PS4向けミニゲームコレクションタイトル「日々、コントローラーいじり。」において、本日1月9日にミニゲーム第2弾「グルグルプラネット」の配信を開始した。

今回のアップデートでは新たに第2弾ミニゲーム「グルグルプラネット」が追加。また、本タイトルは、PS Plusにて加入者向け「スペシャル」コンテンツとして無料配信されている。

■「日々、コントローラーいじり。」

ハチャメチャ愉快!“神”ミニゲー満載のオリジナルミニゲームコレクション!

「日々、コントローラーいじり。」は簡単操作で楽しめるミニゲームが続々登場するミニゲームコレクション。気まぐれでピカピカのコインが大好きな「カミ」のために、「タミ」たちはミニゲームに挑戦してコインを集めます。「カミ」と「タミ」と一緒に様々なミニゲームに挑もう。

【カミ】ぽわーんとした謎のキャラ

【タミ】カミのためミニゲームでコイン集め。とても献身的

ミニゲーム第2弾は「グルグルプラネット」!!

本日のアップデートにてミニゲーム「グルグルプラネットが」が追加!各ミニゲームは、「フシギなハコ」に「タミ」が入ってゲームをがんばる「NAKA(ナカ)」の世界と、「カミ」と「タミ」たちが暮らすリアルな空間「SOTO(ソト)」の出来事が同時に起こる。

気まぐれな「カミ」が「フシギなハコ」を動かすと、「NAKA(ナカ)」の世界にいろいろな出来事が起きる!コントローラーをいじりながらミニゲーム中は大忙し。「カミ」に振り回されながらいろいろ試してみよう!

ゲームはシンプルながら、ハイスコアを目指して繰り返し遊べるリプレイ性の高さが特徴。「タミ」を操るアクションと、「カミ」が引き起こすサプライズがきっとクセになる!

さらに、今回のアップデートでは謎が謎を呼ぶ、ボーナスリストや、ゲーム中ゲットしたアイテムの図鑑も追加。いろいろと変わったアクションを行うと、謎のスペシャルボーナスが見つかるかも!?

これからも、2月には次のミニゲームが増える予定!期待してお待ちください!!

(C) 2018 SmileBoom Co.Ltd. All Rights Reserved.Published by Sony Music Entertainment (Japan) Inc.