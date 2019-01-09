「キャプテン翼ZERO」日本代表ユニフォームを着た大空 翼たちが登場するキャンペーンが開催！

GMOインターネットは、iOS/Android用アプリ「キャプテン翼ZERO～決めろ！ミラクルシュート～」において、本日1月9日より「2019サッカー応援キャンペーン」を開始した。
■“冬の陣”7大キャンペーン第六弾、「2019サッカー応援キャンペーン」を実施！
2019年1月9日（水）から2月6日（水）までの間、日本代表ユニフォームを着た「大空 翼」や「岬 太郎」が登場する期間限定ピックアップガチャが登場！そのほかにも日本代表ユニフォームを着た選手たちが登場します。
さらに、チームの選手たちに着せ替え可能な日本代表ユニフォームとゲーム内アイテムがセットになったお得な「日本代表ユニフォームパック」も登場！
実施期間
日本代表ユニフォームを着た選手が登場する期間限定ピックアップガチャ
2019年1月9日（水）メンテナンス明け～2月6日（水）13時59分
チームの選手たちに着せ替えできる「日本代表ユニフォームパック」の販売期間
2019年1月9日（水）メンテナンス明け～2月6日（水）13時59分
※詳細は本日に公開予定のゲーム内のお知らせをご確認ください。
■「キャプテン翼ZERO オリジナルLINEスタンプ」が新登場！！1月8日より8種類のLINEスタンプが無料配信中！！（“冬の陣”第五弾）
配布期間
2019年2月4日（月）23時59分まで
利用期間
ダウンロードしてから180日間有効
利用料金
無料
ダウンロード方法
スマートフォンから「キャプテン翼ZERO」のスタンプダウンロードページへアクセスし、友だち追加のうえ、表示されるダウンロードボタンをタップしてダウンロードください。もしくは、LINEスタンプショップのEVENTカテゴリから「キャプテン翼ZERO」を選択して、「キャプテン翼ZERO」LINE公式アカウントを友だち追加していただくとダウンロードできます。
スタンプダウンロードURL
https://store.line.me/stickershop/product/13298
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