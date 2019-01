「キャプテン翼ZERO」日本代表ユニフォームを着た大空 翼たちが登場するキャンペーンが開催！

GMOインターネットは、iOS/Android用アプリ「キャプテン翼ZERO~決めろ!ミラクルシュート~」において、本日1月9日より「2019サッカー応援キャンペーン」を開始した。

■“冬の陣”7大キャンペーン第六弾、「2019サッカー応援キャンペーン」を実施!

2019年1月9日(水)から2月6日(水)までの間、日本代表ユニフォームを着た「大空 翼」や「岬 太郎」が登場する期間限定ピックアップガチャが登場!そのほかにも日本代表ユニフォームを着た選手たちが登場します。

さらに、チームの選手たちに着せ替え可能な日本代表ユニフォームとゲーム内アイテムがセットになったお得な「日本代表ユニフォームパック」も登場!

実施期間

日本代表ユニフォームを着た選手が登場する期間限定ピックアップガチャ

2019年1月9日(水)メンテナンス明け~2月6日(水)13時59分

チームの選手たちに着せ替えできる「日本代表ユニフォームパック」の販売期間

2019年1月9日(水)メンテナンス明け~2月6日(水)13時59分

※詳細は本日に公開予定のゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「キャプテン翼ZERO オリジナルLINEスタンプ」が新登場!!1月8日より8種類のLINEスタンプが無料配信中!!(“冬の陣”第五弾)

配布期間

2019年2月4日(月)23時59分まで

利用期間

ダウンロードしてから180日間有効

利用料金

無料

ダウンロード方法

スマートフォンから「キャプテン翼ZERO」のスタンプダウンロードページへアクセスし、友だち追加のうえ、表示されるダウンロードボタンをタップしてダウンロードください。もしくは、LINEスタンプショップのEVENTカテゴリから「キャプテン翼ZERO」を選択して、「キャプテン翼ZERO」LINE公式アカウントを友だち追加していただくとダウンロードできます。

スタンプダウンロードURL

https://store.line.me/stickershop/product/13298

(C)2018 GMO Internet, Inc.(C)GMO GP, Inc.(C)高橋陽一/集英社・2018 キャプテン翼製作委員会(C)2018 adidas Japan K.K. adidas,the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas