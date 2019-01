今年はHBOの年か!?新年早々 GOTなど今年放送ドラマの最新映像次々公開

Netflixやアマゾンなどが製作したオリジナルドラマが話題になり、その予告編がYouTube(ユーチューブ)で大作映画級の再生数を稼ぐことも珍しくない。そうしたムーブメントの先がけと言えるのが、高品質なテレビドラマ作品を世に送り出してきた有料放送局「HBO」だ。今年(2019年)は「HBOの年」になるのかもしれない。

さっそく、1月6日にHBOは「Here's Your First Look at Game of Thrones, Euphoria, Watchmen & Big Little Lies #HBO2019」と題して、「ゲーム・オブ・スローンズ(GOT)」「TRUE DETECTIVE」「Watchmen」「ビッグ・リトル・ライズ」など、今年放送予定のドラマの最新映像を公開した。

ゴールデングローブ賞の受賞式で流れた約1分間のこの映像は、ユーチューブにも公開され、2日間で320万回以上再生されるなど、高い関心を集めている。

日本では「BS10 スターチャンネル」で放送

もっとも、ユーチューブのユーザーコメントの大部分は、今年でフィナーレを迎える人気シリーズの「ゲーム・オブ・スローンズ」に集中している。「みんなGOTのことしかコメントしてない」「コメントの98%:ゲーム・オブ・スローンズ 2%:このBGMは何て曲?」「はやくゲーム・オブ・スローンズ(単独)のトレーラーを見たい」などのコメントが寄せられている。

「ゲーム・オブ・スローンズ」は王座をめぐる争いを描いた中世ファンタシードラマで、これまで7シーズンが放送され、1話10億円ともいわれる制作費をかけた壮大なスケールの戦闘シーンなどで話題を呼んだ。

「最終章」となるシーズン8は全7話で、今年4月から世界同時放送スタート。国内では「BS10 スターチャンネル」で放送される。