元・宝塚雪組トップ娘役の咲妃みゆ、初のスタジオ録音によるオリジナル曲はディズニー★JCBカード10th Anniversaryテーマソング。配信開始と同時にMVも一部公開

女優・歌手としても活躍する元・宝塚雪組トップ娘役の咲妃みゆが、このたびディズニー★JCBカード10th Anniversaryテーマソング「True To You」を担当し、本日、2019年1月9日にいよいよ配信リリースされた。

・配信まとめリンク↓

https://lnk.to/dcc10th-truetoyouPR

この曲は、POPマエストロ・Jeff Miyaharaプロデュースによる、すべてのLOVEが詰まった極上のラヴ・ソング。咲妃みゆにとっては、これまでライブ・レコーディングのCDアルバムはリリースしていたが(2018年8月8日発売「First Bloom」)、この曲が初のスタジオ録音によるオリジナル・ソングの発表となる。

また、この配信リリースにあわせ、初のMVも一部公開された。

・咲妃みゆ「True To You」ディズニー★JCBカード 10th Anniversaryテーマソング MV

こちらは、映像ディレクターのShohei Ogawa氏が監督し、曲の持つキラキラしたハッピーなイメージを最大限に生かして、咲妃みゆの可憐なヴィジュアルと、二人のダンサーが表現する「LOVE」と「LIFE」で織りなす、美しい映像となった。こちらも、もちろん咲妃みゆにとっては、初のMVとなる。

咲妃みゆ「True To You」 2019年1月9日配信開始:ダウンロード、ストリーミングサービスで配信

■「True To You」クレジット

Written by Jeff Miyahara

Japanese Lyrics by Sara Sakurai

Performed by Miyu Sakihi

Produced by Jeff Miyahara

Arranged by Kuraaki Hori

Orchestra Arranged & Coordinated by Yuma Ito

■「True To You」MVクレジット

Spcial Thanks:Jeff Miyahara

Director:Shohei Ogawa(SHOWMOV Inc.)

Choreographer:松GORI

Choreographer assistant:tomo

dancer:佐竹真依、米澤拓真