「レゴ DC スーパーヴィランズ」アクアマンが登場するDLCが配信スタート！

ワーナー・ブラザース テレビジョン&ホームエンターテイメントは、PS4/Nintendo Switch用ソフト「レゴ DC スーパーヴィランズ」において、本日1月9日よりダウンロードコンテンツ「レゴ DC スーパーヴィランズ アクアマン バンドルパック」の配信を開始した。

本ダウンロードコンテンツの配信にあわせてトレーラーも公開された。本トレーラーには、映画版「アクアマン」で主役を演じるジェイソン・モモアさん自らが出演。本作をノリノリで紹介している。

映画さながらの壮大なスケールの中、アクアマンことアーサーや、ヒロイン・メラが深海でまるで空を飛ぶように自由自在に泳ぎ回り、敵と戦う姿が描かれている。全ての魚を味方につける

男の活躍を、映画より一足先にゲームで楽しもう。

■商品概要

「レゴ DC スーパーヴィランズアクアマン バンドルパック」

アクアマン ステージパック 1&2 のセット

価格:648円(税込)

※シーズンパスには含まれています

LEGO DC SUPER-VILLAINS software (C) 2018 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C) 2018 The LEGO Group. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.