「城とドラゴン」最大500ルビーがもらえる「初心者応援ログインキャンペーン」が開催！

アソビズムは、iOS/Android用アプリ「城とドラゴン」において、本日1月9日より「初心者応援ログインキャンペーン」を開始した。

本日1月9日より、期間中にログインするだけでルビーやCPなどのアイテムがもらえる「初心者応援ログインキャンペーン」が開催。また、城Lv20以下のプレイヤーと一緒にバトルを行うと特典がある「ルーキーさまさまキャンペーン」も同時開催される。

■「初心者応援ログインキャンペーン」開催!

2019年1月9日(水)より、ゲームにログインすると最大8日間、ルビーやCPなどのアイテムが1日1回もらえる「初心者応援ログインキャンペーン」を開催いたします。期間中、毎日アイテムが手に入るので、ログインして報酬を受け取りましょう!

累計獲得報酬

500ルビー、1000CP、レアアバター券 15枚、友トレ玉1つ回復 5個、ひとり用/協力用シルバーパス 各1枚ずつ、ひとり用/協力用ドラメダパス(上) 各1枚ずつ

キャンペーン内容

開催期間

2019年1月9日(水)0:00~1月17日(木)23:59

■「ミツメのアバたまバトルキャンペーン」開催!

2019年1月9日(水)より、「ミツメのアバたまバトルキャンペーン」を開催いたします。期間中のリーグやトロフィーバトルで獲得した「アバターP」に応じて、アバたまで使用できる「ミツメのアバたまチケット」が手に入ります。報酬はイベント開催中に指定された「アバターP」に到達した時点でもらうことができます。たくさんアバターPを貯めて、アバたまチケットを手に入れましょう!

対象バトル

リーグ・トロフィーバトル(全モード)

獲得アバターP詳細

到達報酬詳細(開催期間中に到達した時点でGET!)

※1日にリーグやトロフィーバトルで獲得できるアバターPには上限があります。

※「ミツメのアバたまチケット」は「ミツメのアバたま」でのみ使用可能です。

開催期間

2019年1月9日(水)6:00~1月31日(木)23:00

■「ルーキーさまさまキャンペーン」開催!

2019年1月9日(水)より、城Lv20以下のプレイヤーと一緒にバトルを行うと、様々な特典がある「ルーキーさまさまキャンペーン」を開催いたします。お友だちを誘って、一緒にバトルを楽しみましょう!

キャンペーン内容

城Lv20以下のプレイヤーは、友トレを受けた時に「経験値」を獲得できる回数が1日15回まで増加!

城Lv20以下のプレイヤーに対して友トレをすると、獲得できる「経験値」がお互い2倍に増加!(1日3回まで)

城Lv20以下のプレイヤーと同じチームで、「仲間と攻撃」で勝利すると「ドラゴンメダル」2枚プレゼント!(1日1回まで)

城Lv20以下のプレイヤーと同じチームで、「討伐イベント」で★3クリアすると「ドラゴンメダル」2枚プレゼント!(1日1回まで)

城Lv21以上のプレイヤーは城Lv20以下のプレイヤーと同じチームで、「リーグ」での敗北時、「うまP」「リーグP」のマイナスが無しに!

開催期間

2019年1月9日(水)4:00~1月17日(木)23:59

■「リーグ」&「ルビー大盛りバトル」開催!

2019年1月9日(水)より、全国のユーザーたちを相手にリアルタイムで戦い、ランキングを競いあう「リーグ」が開催!ひとりで挑戦できるのはもちろん、友達と一緒にタッグ・トリオ戦にも挑むことができます。また、今回のリーグは1日1回まで、勝利すると獲得できるルビーが「30ルビー」から「150ルビー」に増量する「ルビー大盛りバトル」で行われます。期間中、最大450ルビーが手に入りますので、この機会にルビーの大量獲得を目指してバトルに挑みましょう!

育成したキャラで白熱のリアルタイムバトル!

リーグで1日3勝すると、ドラゴンメダルがもらえる。

※期間中リーグに勝利すると、ドラゴンメダルやキーンを獲得することができます。

※ルビーでの出場は「10回」までとなっております。

※今回のリーグはアバターP対象バトルとなります。(上限100P)

開催期間

2019年1月9日(水)6:00~1月11日(金)23:00

